Новости

В старой московской хрущёвке зарегистрировали более тысячи фирм 21:51
Россия - Шотландия - онлайн-трансляция отборочного матча Евро-2020 21:45
Убитую в Подмосковье следователя Шишкину наградили орденом Мужества 21:33
Стас Михайлов призвал молиться за Анастасию Заворотнюк 21:17
Суд арестовал подозреваемого в подготовке теракта в Крыму 21:00
В США судят девятилетнего поджигателя и убийцу 20:54
В Петербурге задержали пьяного таксиста с чужими правами 20:42
Назван стартовый состав сборной России на матч с Шотландией 20:37
Путин обещал решить вопрос со специальностью "Тренер-преподаватель" 20:37
Тысячи иранских женщин увидели хет-трик Азмуна 20:27
Видео: Фокс Малдер и Дана Скалли сыграли в "Людях в черном" 20:22
Путин призвал строить новые школы 20:09
Зеленский установил мировой рекорд по продолжительности пресс-конференции 20:05
Мэрия Астрахани согласилась снизить "грабительский" налог на имущество 19:54
Зеленский пригрозил Порошенко преследованием правоохранителей 19:52
Более 1,5 млн человек выехали с Украины с начала года 19:46
Лукашенко прибыл в Ашхабад для участия в саммите СНГ 19:43
Россиянки убили надзирательницу в пакистанской тюрьме 19:38
Трейлер: фантастический триллер "Иные" выйдет в России 24 октября 19:35
В ДТП под Калугой погибли четыре человека 19:34
СМИ: В Лондоне умер беглый экс-владелец Уралтрансбанка 19:33
К 2020 году в 30 регионах будет введена система единого ведомства для сиротских учреждений 19:32
Москалькова объяснила необходимость введения моратория на смертную казнь 19:24
Украинцев-информаторов Джулиани по делу Байдена арестовали 19:21
Зеленский: В законе об особом статусе Донбасса не предусмотрена автономия 19:11
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Крупные банки отказываются от вкладов в евро
Крупные банки отказываются от вкладов в евро
Доступность жилья в ипотеку достигла максимума в истории России
Доступность жилья в ипотеку достигла максимума в истории России
14 октября - пресс-конференция "ОСАГО на пути к индивидуализации тарифа"
14 октября - пресс-конференция "ОСАГО на пути к индивидуализации тарифа"
10.10.2019 20:58
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Перенастроить организм

От диабета избавят хирурги
Текст: Лариса Ионова (Ростов-на-Дону)
Российская газета - Федеральный выпуск № 229(7987)
Впервые в России интерпозицию тонкой кишки выполнила бригада хирургов Ростовской клинической больницы Южного окружного медицинского центра ФМБА вместе с зарубежными коллегами.
Никаких швов на теле: сложная операция проводилась лапароскопическим методом на высокоточном оборудовании. Фото: Лариса Ионова/РГ Никаких швов на теле: сложная операция проводилась лапароскопическим методом на высокоточном оборудовании. Фото: Лариса Ионова/РГ
Никаких швов на теле: сложная операция проводилась лапароскопическим методом на высокоточном оборудовании. Фото: Лариса Ионова/РГ

Это сложный вид хирургического вмешательства, при котором врачи меняют местоположение отдельных фрагментов кишечника, а именно последнего отдела тонкой кишки и ее начального отдела. "Обманув" таким образом организм, врачи добиваются нормализации выработки инсулина.

Фото: iStock
Против рака и диабета: Назван самый полезный растительный продукт

В России за последние 18 лет количество людей с диагнозом "сахарный диабет" возросло на 2,5 миллиона человек. Тысячи людей живут с диабетом второго типа. По словам руководителя Центра бариатрической медицины больницы Максима Бурикова, оперативное лечение - единственный способ прервать развитие болезни. Лекарственные препараты лишь замедляют этот процесс. Постепенно в организме возникают все новые сбои: страдают сосуды глаз, почек, ног.

Обычные бариастические операции направлены на снижение веса и лечение диабета. Первые такие операции появились в начале 2000 годов. Но они не стали популярными из-за сложности. В ростовском центре их проводят не более двухсот в год. Они не подходят для больных с нормальным весом, которым не нужно снижать массу тела. И вот теперь новая методика: интерпозиция.

34-летняя пациентка сделала свой выбор: таблетки всю оставшуюся жизнь или хирургический стол. Операция длилась четыре часа. Никаких швов на теле: вмешательство проводилось лапароскопическим методом на высокоточном оборудовании. Спустя четыре дня больную выписали из стационара. У нее нормальный уровень сахара в крови.

Фото: iStock
Названо состояние, увеличивающее риск появления диабета в шесть раз

- Такая "перезагрузка" кишечника заставляет активизироваться гормоны. Мы стимулируем поджелудочную железу на выработку инсулина, - пояснил Максим Буриков.

Профессор, доктор медицинских наук эндокринолог Наталья Волкова отметила, что в 2015 году показания для оперативного лечения диабета второго типа значительно расширили. Американская ассоциация диабета в 2018 году даже включила хирургическое вмешательство в стандарты лечения данного типа диабета.

Конечно, говорить о массовой практике этого вида лечения преждевременно. Однако то, что делают ростовские врачи, безусловно, шаг вперед в борьбе с сахарным диабетом.

Общество Здоровье Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область Ростов-на-Дону Диабет: профилактика и диета Медицина и здоровое питание
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин призвал строить новые школы
В МВД подтвердили информацию о штрафах для родителей курильщиков
ПФР: В 2020 году страховая пенсия вырастет до 16,4 тысячи рублей
Комиссию за банковский перевод средств между регионами устранят
Аварийно севший в Кольцово Ан-12 убрали с ВПП, аэропорт возобновил работу