Впервые в России интерпозицию тонкой кишки выполнила бригада хирургов Ростовской клинической больницы Южного окружного медицинского центра ФМБА вместе с зарубежными коллегами.

Это сложный вид хирургического вмешательства, при котором врачи меняют местоположение отдельных фрагментов кишечника, а именно последнего отдела тонкой кишки и ее начального отдела. "Обманув" таким образом организм, врачи добиваются нормализации выработки инсулина.

В России за последние 18 лет количество людей с диагнозом "сахарный диабет" возросло на 2,5 миллиона человек. Тысячи людей живут с диабетом второго типа. По словам руководителя Центра бариатрической медицины больницы Максима Бурикова, оперативное лечение - единственный способ прервать развитие болезни. Лекарственные препараты лишь замедляют этот процесс. Постепенно в организме возникают все новые сбои: страдают сосуды глаз, почек, ног.

Обычные бариастические операции направлены на снижение веса и лечение диабета. Первые такие операции появились в начале 2000 годов. Но они не стали популярными из-за сложности. В ростовском центре их проводят не более двухсот в год. Они не подходят для больных с нормальным весом, которым не нужно снижать массу тела. И вот теперь новая методика: интерпозиция.

34-летняя пациентка сделала свой выбор: таблетки всю оставшуюся жизнь или хирургический стол. Операция длилась четыре часа. Никаких швов на теле: вмешательство проводилось лапароскопическим методом на высокоточном оборудовании. Спустя четыре дня больную выписали из стационара. У нее нормальный уровень сахара в крови.

- Такая "перезагрузка" кишечника заставляет активизироваться гормоны. Мы стимулируем поджелудочную железу на выработку инсулина, - пояснил Максим Буриков.

Профессор, доктор медицинских наук эндокринолог Наталья Волкова отметила, что в 2015 году показания для оперативного лечения диабета второго типа значительно расширили. Американская ассоциация диабета в 2018 году даже включила хирургическое вмешательство в стандарты лечения данного типа диабета.

Конечно, говорить о массовой практике этого вида лечения преждевременно. Однако то, что делают ростовские врачи, безусловно, шаг вперед в борьбе с сахарным диабетом.