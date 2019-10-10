В Астрахани директор спецучилища сдавал подростков в аренду строителям. За каждого воспитанника предприимчивый руководитель учреждения получал по 500 рублей в день от владельца стройфирмы, - сообщили "РГ" в пресс-службе СКР по области.

В отношении директора возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий.

Как сообщили в следственном управлении, директор спецучилища, в котором содержатся нарушившие закон подростки до 18 лет, использовал труд детей с июня по сентябрь. По договоренности с одним из частных предпринимателей руководитель отправлял ему своих воспитанников. Дети занимались строительными и ремонтными работами, а глава стройфирмы исправно оплачивал услуги, но не им, а директору, передавая деньги через помощника.

В СК отметили, что материалы для возбуждения дела были собраны сотрудниками областного УФСБ.