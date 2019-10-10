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10.10.2019 10:57
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Астрахани вынесли приговор членам "осетровой ОПГ"

Текст: Наталья Коротченко
Фото: Татьяна Андреева/РГ Фото: Татьяна Андреева/РГ
Фото: Татьяна Андреева/РГ

27-летний астраханец с двумя знакомыми ловил осетров, белуг и продавал их в Дагестан. Кроме этого, браконьеры покупали рыбу у подельников и перепродавали в Ставрополье, - сообщает СК по Астраханской области.

Как выяснили следователи, браконьеры на своем маломерном судне выловили в апреле этого года больше 120 килограмм осетровых с использованием запрещенных орудий. Кроме того, астраханцы купили еще 145 килограммов осетра и севрюги для перепродажи.

Фото: Максим Коротченко.
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Следствие собрало достаточно доказательств, что участников банды признали виновными в незаконном приобретении, хранении, перевозке и продаже особо ценных водных биологических ресурсов. Суд приговорил астраханцев к отбыванию наказания в колонии общего режима: организатора группировки - к двум годам десяти месяцам, одного из его друзей - к двум с половиной годам и второго - к двум годам восьми месяцам.

Ущерб, которые браконьеры нанесли рыбным запасам России, оценили в 3,2 миллиона рублей, один миллион из них виновные добровольно заплатили еще до вынесения приговора, - отметили в СК.

Кроме этого, по решению суда, каждый из осужденных заплатит штраф: от 100 тысяч до 150 тысяч рублей.

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