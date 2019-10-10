В Крыму двоих военнослужащих отправили в колонию за дедовщину

Крымский гарнизонный военный суд приговорил двоих военнослужащих к двум годам в колонии-поселении за неуставные отношения. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Фигуранты привлечены к уголовной ответственности по статье 335 УК РФ - нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими. Один из них совершил шесть преступлений, а второй - восемь.

Из обстоятельств дела известно, что подсудимые прибегали к дедовщине по ночам в казарме.

- В период с апреля по май 2019 года, желая продемонстрировать свое мнимое превосходство над военнослужащими более позднего срока службы, применяли насилие в отношении своих сослуживцев, причиняя им физическую боль и унижая честь и достоинство, - рассказали в пресс-службе.

Приговор может быть обжалован в установленные сроки.