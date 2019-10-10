В Крыму задержан подозреваемый в подготовке теракта экстремист

В крымском городе Саки задержан гражданин, сотрудничавший с украинскими экстремистскими организациями, который планировал совершить взрыв в одном из административных зданий республики. Об этом сообщил Центр общественных связей ФСБ.

По данным спецслужб, задержанный исповедовал нацистскую идеологию, был активным членом украинских экстремистских организаций и готовился осуществить теракт в одном из административных зданий полуострова.

В гараже у задержанного обнаружены и изъяты готовое к применение самодельное взрывное устройство с запалом и поражающими компонентами (нарезанные сварочные электроды), а также инструменты для его изготовления, бутылки с зажигательной смесью. Правда, сам обвиняемый, как часто бывает в таких случаях, свою вину не признает и уверяет, что взрывчатку ему подкинули.

Ранее у этого же подозреваемого изъяли украинскую символику, флаги украинской партии "Свобода", красно-черные флаги и портрет Степана Бандеры.

ФСБ возбудило уголовное дело по двум статьям УК РФ - 205 (подготовка террористического акта) и 223.1. (незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконные изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств). Вскоре Киевский районный суд Симферополя изберет меру пресечения для подозреваемого.