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10.10.2019 13:45
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Крыму задержан подозреваемый в подготовке теракта экстремист

Текст: Илья Изотов (Симферополь)
Фото: ЦОС ФСБ России Фото: ЦОС ФСБ России
Фото: ЦОС ФСБ России

В крымском городе Саки задержан гражданин, сотрудничавший с украинскими экстремистскими организациями, который планировал совершить взрыв в одном из административных зданий республики. Об этом сообщил Центр общественных связей ФСБ.

По данным спецслужб, задержанный исповедовал нацистскую идеологию, был активным членом украинских экстремистских организаций и готовился осуществить теракт в одном из административных зданий полуострова.

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В гараже у задержанного обнаружены и изъяты готовое к применение самодельное взрывное устройство с запалом и поражающими компонентами (нарезанные сварочные электроды), а также инструменты для его изготовления, бутылки с зажигательной смесью. Правда, сам обвиняемый, как часто бывает в таких случаях, свою вину не признает и уверяет, что взрывчатку ему подкинули.

Ранее у этого же подозреваемого изъяли украинскую символику, флаги украинской партии "Свобода", красно-черные флаги и портрет Степана Бандеры.

ФСБ возбудило уголовное дело по двум статьям УК РФ - 205 (подготовка террористического акта) и 223.1. (незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконные изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств). Вскоре Киевский районный суд Симферополя изберет меру пресечения для подозреваемого.

Происшествия Терроризм Антитеррор Происшествия Правосудие Следствие Правительство ФСБ Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым
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