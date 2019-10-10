В МИД РФ назвали нереалистичным обсуждение Крыма в "нормандском формате"

Желание президента Украины Владимира Зеленского использовать "нормандский формат" для обсуждения ситуации вокруг Крыма является нереалистичным, заявил заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко.

Ранее в четверг Зеленский заявил, что намерен возобновить обсуждение вопроса Крыма на встреча в "нормандском формате".

"Нормандский формат был создан для решения конфликта на юго-востоке Украины. Для каких-то других вещей он не предназначен. Желания президента Украины немного не соответствуют тем реалиям, которые сложились за последние пять лет, прошедшие с момента создания формата", - сказал Руденко, чьи слова приводит ТАСС.