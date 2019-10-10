В Ростове неизвестные зарезали женщину на улице

В Ростове двое неизвестных убили женщину. ЧП произошло возле стадиона "Труд" на глазах многочисленных очевидцев.

Как сообщил "РГ" начальник отдела информации и общественных связей УМВД по Ростовской области Константин Розин, по данному факту проводятся оперативно-розыскные мероприятия.

По информации очевидцев из ростовского паблика во "ВКонтакте", убийц был двое, один - в медицинской маске, другой - с лейкопластырем на щеке. Они напали на женщину на ступеньках офиса продаж стройфирмы. Прохожие вызвали на место скорую помощь и полицию, службы прибыли оперативно, но пострадавшая к этому времени уже погибла.