В Волгограде спасатели сняли ребенка с окна восьмого этажа

Сотрудники пожарно-спасательной части в Дзержинском районе Волгограда спасли малыша, который мог упасть с восьмого этажа, сообщает пресс-служба областного управления МЧС.

Бдительные прохожие обратили внимание на то, что в открытом окне девятиэтажного дома виден маленький мальчик. Была опасность того, что он просто вывалится наружу. Граждане позвонили в экстренные службы.

На место выехали спасатели. С помощью автолестницы они проникли в квартиру и спасли ребенка. После этого мальчик был передан полицейским.