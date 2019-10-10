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10.10.2019 16:37
Проект: В регионах

Волгоградская общественность поможет сформировать структуру управления ЖКХ

Текст: Роман Мерзляков (Волгоград)
Для повышения эффективности сферы ЖКХ, ТЭК и строительства губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров провел отраслевую консультацию с представителями экспертного сообщества. Глава региона предложил участникам встречи обсудить варианты, как должны выглядеть оптимальные структуры, отвечающие за реализацию поставленных целей.
Фото: пресс-служба администрации Волгоградской области Фото: пресс-служба администрации Волгоградской области
Фото: пресс-служба администрации Волгоградской области

- Вопросы очень разноплановые, напрямую влияющие на жизнедеятельность региона, без которых невозможно решить задачу повышения качества жизни людей, - отметил Бочаров.

Фото: пресс-служба администрации Волгоградской области
Волгоградский губернатор представил в Москве проект обводнения поймы

Как сообщили в пресс-службе администрации Волгоградской области, до 2024 года сформированы сотни мероприятий по строительству, модернизации и ремонту объектов топливно-энергетической инфраструктуры, продолжению газификации территорий, повышению надежности систем жизнеобеспечения, стимулированию рынка строительства жилья. Ряд программ уже стартовал. Речь идет о модернизации систем наружного освещения в населенных пунктах, систем освещения образовательных учреждений, реализации следующих этапов переселении из ветхого и аварийного жилья, газификации территорий, благоустройства общественных и внутридворовых пространств.

В регионе еще недавно были крайне изношены сети водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения. Однако с помощью государственно-частного партнерства удалось провести значительную модернизацию. Волгоградская область является одним из лидеров в России по объему концессионных соглашений.

С этого года действует губернаторская программа обновления систем освещения в муниципальных образованиях: в 169 населенных пунктах проложено свыше 170 километров линий электропередачи, установлено около 700 новых опор освещения, заменено свыше 100 опор, вышедших из эксплуатации, установлено более 4000 энергоэффективных светильников. В программу до 2024 года включены 896 населенных пунктов, общая сумма финансирования превышает 1,3 миллиарда рублей.

Фото: пресс-служба администрации Волгоградской области
В Волгоградской области освещение пришло в полторы сотни сел

Также утверждена программа газификации до 2025 года, согласно которой топливо впервые поступит в 57 сел и хуторов. Также в планах - перевод на природный газ 94 котельных, автономная газификация малых населенных пунктов и расширение существующих газораспределительных сетей.

До 2025 года в Волгоградской области предстоит расселить более 170 тысяч квадратных метров аварийного жилья. Новые квартиры получат почти 11 тысяч жителей региона. В этом году переселение граждан идет в Волгограде и Волжском. С 2021 года в программу включатся еще 23 муниципальных образования.

Ранее губернатор уже провел обсуждение стратегических вопросов развития социальной сферы, экономики и АПК с экспертами в этих сферах. С учетом мнения сообщества будут определены основные векторы работы профильных комитетов региональной администрации. Также позицию профессионалов учтут при определении руководящего состава. На этой неделе уже состоялись первые назначения.

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