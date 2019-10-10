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10.10.2019 19:54
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Подтянуть отстающих

Самые слабые регионы получат 100 миллиардов рублей
Текст: Владимир Кузьмин
Российская газета - Федеральный выпуск № 229(7987)
Десятка наименее экономически развитых регионов страны дополнительно получит в следующие пять лет около 100 миллиардов рублей на решение самых острых проблем. Премьер-министр Дмитрий Медведев призвал их кураторов из правительства переходить от анализа ситуации к практической работе.

В июне глава правительства назначил семь членов кабмина кураторами десяти отстающих субъектов Федерации, занявших в рейтинге последние места по показателям среднедушевого дохода жителей, доли населения с доходами ниже прожиточного минимума, безработице и инвестициям в основной капитал.

Фото: Александр Корольков/РГ
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Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов погрузился в проблемы Курганской области, министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев - Республики Марий Эл, министр труда и соцзащиты Максим Топилин - Алтайского края, министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев - Республики Адыгея. Главе минприроды Дмитрию Кобылкину поручено заниматься развитием Калмыкии, а руководителю минпромторга Денису Мантурову - Чувашии и Псковской области. Самый большой фронт работы выпал министру экономического развития Максиму Орешкину - он стал куратором Республик Алтай, Карелия и Тыва.

Вчера Дмитрий Медведев собрал расширенное совещание с участием руководства регионов, чтобы обсудить, как идет подготовка индивидуальных программ социально-экономического развития. "Сейчас задача - подвести черту над анализом причин сложившейся ситуации, завершить работу над индивидуальными программами, - заявил он. - Они должны помочь определиться с инфраструктурой, выбрать наиболее перспективные инвестпроекты в разных сферах. Наконец, просто перейти к практической реализации этих планов".

Фото: РИА Новости
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Было оговорено, что кураторы представят индивидуальные программы в правительство до 1 сентября, а минэкономразвития поручили оказать методическую поддержку в их подготовке. "Методические рекомендации, кстати, так у нас и не возникли, и это поручение необходимо исполнить, - указал премьер. - Остается нерешенным вопрос о механизмах и источниках финансирования в ряде случаев. По ряду регионов мы решения принимали, по ряду нет. Сформированные предложения должны быть оценены, насколько они необходимы и достаточны".

Регионам помогут финансово. Все федеральные ведомства, рассказал вице-премьер Виталий Мутко, получили задачу расставить приоритеты в национальных проектах, которые реализуют там. "И плюс договорились, что будет выделено, пока предварительно, в районе 100 миллиардов рублей на ближайшие пять лет на финансирование наиболее острых проблем", - добавил он.

Кроме того, скрытые резервы попробуют найти в недрах регионов. В первую очередь это относится к известным, но не разрабатываемым залежам ресурсов.

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