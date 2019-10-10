Средний Урал вышел в "зеленую зону" рейтинга Российского союза автостраховщиков (РСА): в прошлом году регион занимал 31 место среди наиболее убыточных регионов, нынче спустился на 56-е. Лидерами же антирейтинга стали южные регионы страны: Краснодарский и Ставропольский края, Ростовская область, Дагестан, а также Москва.

- Средняя выплата по ОСАГО в России составляет 71 250 рублей. В Свердловской области, Екатеринбурге частота страховых случаев ниже, а средняя выплата - чуть более 60 тысяч рублей. Отношение судебных и несудебных расходов составляет 6,1, тогда как по России - 8,8 процента. То есть ситуация с судами, где против страховщиков работают так называемые автоюристы, в регионе лучше, чем в среднем по стране. Это говорит о том, что здесь идет активная работа по противодействию страховому мошенничеству, - отмечает заместитель исполнительного директора РСА Сергей Ефремов.

Итог такой работы - снижение ущерба страховых компаний. Если год назад общая сумма их выплат составляла 466 миллионов рублей, то в 2019-м - чуть более 200 миллионов.

По оценке РСА, самый распространенный вид мошенничества в сфере автострахования (73 процента от общего числа правонарушений) - когда недобросовестные автовладельцы заявляют полученные ранее или сделанные специально повреждения как результат аварии либо вовсе имитируют ДТП. Преступники занимаются такой деятельностью на системной основе: подыскивают дорогие автомобили, недобросовестных юристов, автосервисы. Зачастую на их совести десятки эпизодов. Например, в июле этого года в Свердловской области вынесли приговор организованной группе из 27 человек, из них около 20 - обычные граждане, поддавшиеся на уговоры принять участие в мошеннической схеме за денежное вознаграждение.

12 процентов нарушений - махинации с поддельными полисами. Наиболее действенный метод борьбы с ними - отслеживать сайты, на которых преступники продают фиктивные документы, и блокировать их. К слову, водитель может и не знать, что купил подделку. В таком случае штраф составит 800 рублей. А вот если удастся доказать, что липовый полис использовался сознательно, действует уже статья Уголовного кодекса.

На Среднем Урале рабочая группа по противодействию мошенничеству была создана два года назад. По словам ее руководителя Ивана Косьмина, ситуация тогда была очень тяжелой: жулики буквально караулили потенциальных клиентов у офисов страховых компаний и "промывали мозги", убеждая, что страховщики им все равно не заплатят.

По словам добросовестных игроков рынка, автолюбители должны понимать, что обращаться при наступлении страхового случая нужно в свою компанию. Автоюристы действительно могут довести дело до суда и даже его выиграть, вот только их цель не справедливость, а выгода: они стремятся взыскать как можно больше, но при этом пострадавшие порой получают лишь около 20 процентов суммы, остальное оседает в карманах мошенников.

Кстати

Уральский федеральный округ в первом полугодии 2019 года занял последнее место по сумме ущерба от мошенников в сфере автострахования - она составила 84,36 миллиона рублей. Для сравнения: максимальный ущерб нанесен страховщикам Центрального округа - более 2886 миллионов рублей.