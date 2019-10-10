Уборочная в Тюменской области близка к финалу, и ее можно с полным правом назвать успешной. Зерновых и зернобобовых собрано намного больше внутренних потребностей региона, вновь радует урожай картофеля - почти 300 центнеров с гектара, это один из лучших показателей в стране. Полностью заполнены закрома с семенами под будущую посевную.

Присущее полеводам осеннее напряжение спало, и в один из "золотых" для сельчан дней, наполненных теплом и солнцем, многие директора хозяйств, руководители исполнительной и законодательной властей региона, главы муниципалитетов собрались в городке государственного аграрного университета Северного Зауралья, чтобы поздравить сотрудников и студентов вуза с 60-летием кузницы кадров западносибирского АПК. Торжество торжеством, но гости то и дело расспрашивают друг друга о результатах будничного крестьянского труда. Обменялись мнениями и заместитель губернатора, директор департамента АПК Владимир Чейметов и его предшественник на этом посту Владимир Ковин, ныне председатель комитета по аграрным вопросам и земельным отношениям Тюменской областной Думы. Он, к слову, как и многие собравшиеся, выпускник этого университета.

В цифрах итоги страды таковы. Потребности области в продовольственном и фуражном зерне исчисляются в 1,1 миллиона тонн. На конец прошлой недели намолочено свыше 1,4 миллиона. В целом, как ожидается, удастся собрать около 1,6 миллиона тонн в бункерном весе - больше прогнозируемого. А ведь для полеводов сезон прошел не без сюрпризов: студеная весна, резкие перепады температур летом... Выручили переход на раннеспелые и среднеспелые сорта зерновых и овощных культур, непрерывное обновление парка сельхозмашин, создание обширной сети зерносушильных комплексов.

- Что характерно и радует: потребности региона в зерне постоянно растут за счет появления новых животноводческих, птицеводческих, перерабатывающих предприятий. К примеру, годовая мощность завода по глубокой переработке пшеницы в Ишимском районе - 120 тысяч тонн, - с удовлетворением отмечает Владимир Ковин.

Завод работает в составе агрохолдинга "Юбилейный", который добился небывалого в своей 40-летней истории валового сбора - каждая десятая тонна тюменского зерна на его счету.

За последние пять лет в АПК региона реализовано инвестпроектов на 60 миллиардов рублей. Губернатор Александр Моор ставит перед аграриями задачу существенно повысить продуктивность сельхозпроизводства и нарастить объем экспорта. Без науки, сильной образовательной базы тут не обойтись.

- 60 лет назад первыми студентами профильного тюменского вуза стали 125 человек, сегодня их свыше 4300. Среди 203 преподавателей 146 докторов и кандидатов наук. Хороший потенциал для качественной подготовки кадров для компаний агропромышленного комплекса, - говорит глава региона.

- В день празднования нашего юбилея мы в сотрудничестве с Минским тракторным заводом и техноцентром "Пышминская долина" открыли в здании Механико-технологического института специализированный класс МТЗ, а также демонстрационную площадку. Недавно заработал такой же класс по птицеводству. В ближайшей перспективе с нашими партнерами сформируем учебные классы по молочному животноводству, свиноводству, биоразнообразию животного и растительного мира края. Утвержден план взаимодействия между департаментом АПК и университетом по реализации указа президента РФ "О мерах по реализации государственной научно-технической политики в интересах развития сельского хозяйства". Мы ориентируем студентов на вхождение в профессию уже с первого-второго курсов, - рассказывает ректор вуза Елена Бойко.