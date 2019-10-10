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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Баю-бай

"Умная" подушка проследит за сном младенца
Текст: Ксения Колесникова
Российская газета - Федеральный выпуск № 229(7987)
Ученые Южно-Уральского госуниверситета создали подушку, которая может контролировать сердцебиение младенца во время сна. Вся фишка устройства - в электродах из мягкой токопроводящей ткани. Они "вшиты" в подушку и позволяют считывать ЭКГ-сигнал через кожу спящего.
"Вшитые" в подушку электроды позволяют контролировать сердцебиение спящего. Фото: Deagreez / iStock "Вшитые" в подушку электроды позволяют контролировать сердцебиение спящего. Фото: Deagreez / iStock
"Вшитые" в подушку электроды позволяют контролировать сердцебиение спящего. Фото: Deagreez / iStock

В комплекте с подушкой идет "умный" матрац. Если система зафиксирует нарушения, то сразу подаст сигнал. Как уверяют разработчики, аналогов такому спальному комплекту нет.

- Существует много устройств, регистрирующих состояние дыхания. Однако все они используют датчики прямого контроля, которые вставляются в нос или горло человека. Что неприятно и не удобно, - говорит доктор технических наук, старший научный сотрудник кафедры физического воспитания и здоровья Института спорта, туризма и сервиса ЮУрГУ Владимир Кодкин. - Наша разработка позволяет максимально комфортно и точно наблюдать за функциональным состоянием ребенка.

Фото: depositphotos.com
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По словам исследователей, благодаря текстильному токопроводящему датчику и мягкой основе можно создать электроды любой площади, которые будут фиксировать сигнал с любой части тела даже через одежду. И теперь планируют сделать новые полезные устройства - для пожилых людей. Например, пояс, который также сможет передавать данные о частоте сердцебиения и дыхания.

По словам разработчиков, они ищут решения для так называемой персонализированной медицины, которые позволят без участия врача или медсестры контролировать функциональное состояние организма человека.

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