Ученые Южно-Уральского госуниверситета создали подушку, которая может контролировать сердцебиение младенца во время сна. Вся фишка устройства - в электродах из мягкой токопроводящей ткани. Они "вшиты" в подушку и позволяют считывать ЭКГ-сигнал через кожу спящего.

В комплекте с подушкой идет "умный" матрац. Если система зафиксирует нарушения, то сразу подаст сигнал. Как уверяют разработчики, аналогов такому спальному комплекту нет.

- Существует много устройств, регистрирующих состояние дыхания. Однако все они используют датчики прямого контроля, которые вставляются в нос или горло человека. Что неприятно и не удобно, - говорит доктор технических наук, старший научный сотрудник кафедры физического воспитания и здоровья Института спорта, туризма и сервиса ЮУрГУ Владимир Кодкин. - Наша разработка позволяет максимально комфортно и точно наблюдать за функциональным состоянием ребенка.

По словам исследователей, благодаря текстильному токопроводящему датчику и мягкой основе можно создать электроды любой площади, которые будут фиксировать сигнал с любой части тела даже через одежду. И теперь планируют сделать новые полезные устройства - для пожилых людей. Например, пояс, который также сможет передавать данные о частоте сердцебиения и дыхания.

По словам разработчиков, они ищут решения для так называемой персонализированной медицины, которые позволят без участия врача или медсестры контролировать функциональное состояние организма человека.