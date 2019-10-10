Среднеуральский рынок загородного жилья претерпел существенные метаморфозы: потребитель теперь выбирает не дорогие и просторные коттеджи, а дома площадью до 100 квадратных метров не дороже 3-4 миллионов рублей.

В окрестностях Екатеринбурга несколько сотен коттеджных поселков. Из них полностью готовы всего 11 процентов, 65 находятся в стадии строительства, еще 24 процента проектируются. При этом количество предложений заметно сократилось: если в 2007 году в базе Уральской палаты недвижимости значилось 2000 домовладений на продажу, то сейчас - меньше тысячи, включая пустые участки с подрядом.

- В 2014 году дома до 100 квадратов занимали всего 1,2 процента рынка, теперь - 15. Спрос на них резко вырос. Большие коттеджи, напротив, капитально просели. Спрос на самые крупные (свыше 250 квадратных метров) стабилен на протяжении нескольких лет - около трех процентов. Как говорится, богатые не плачут, - комментирует ситуацию генеральный директор риелторской компании Эдуард Богданов. - Та же динамика прослеживается по ценам. Раньше дома дешевле трех миллионов рублей вообще никто не искал, сейчас на них приходится 31 процент потребительских заявок. На загородное жилье стоимостью до пяти миллионов спрос увеличился с 16 до 35 процентов. Дорогие варианты (10 миллионов и более) потеряли былую привлекательность: вместо 50 всего 22,5 процента спроса.

По популярности на первом месте тюменское направление с хорошей логистикой, на него приходится треть сделок. На втором - Полевской тракт (25 процентов), но в последнее время его не жалуют: узкая дорога без светофоров затрудняет выезд, а затянувшееся строительство моста в микрорайоне Зеленый Бор вынуждает добираться до Екатеринбурга в объезд через Курганово и терять время в пробках. Меньше всего востребован, как ни странно, Московский тракт.

По словам экспертов, покупатель стал более вдумчивым и экономным. Если до кризиса он мог легко выбрать 250-метровый коттедж, то сейчас, подсчитав затраты на отопление и электроэнергию, снизил аппетит. Также люди стали дольше принимать решения: между первым приходом в офис и заключением договора обычно проходит около трех месяцев. Чем меньше дом, тем более он должен быть готов к вселению. Индивидуальные дизайн-проекты заказывают только для строений свыше 100 квадратов. Еще одна особенность уральского менталитета: у нас плохо продаются таунхаусы. Земляки хотят жить на природе либо с размахом, либо в небольшом домишке, но без соседей.

- Сегодня массовый потребитель отличается низкой платежеспособностью, торгуется до последнего. Кроме того, на вторичном рынке продается достаточно готовых домов с мебелью и всего за 50-60 процентов от реальной стоимости. Доходность в сегменте загородных коттеджей с учетом срока строительства поселка в среднем пять лет составляет около десяти процентов. Самое востребованное жилье - до четырех миллионов рублей для постоянного проживания. Чтобы была альтернатива: либо квартира-"трешка" в городе, либо дом со всей инфраструктурой поблизости, - считает владелец агентства недвижимости Николай Савин.

По словам представителя ассоциации деревянного домостроения Максима Назаренко, есть большое количество клиентов, которые не против взять ипотеку на загородное жилье. В среднем им необходимо 2,5-3,5 миллиона рублей, при этом от краткосрочного потребкредитования люди отказываются. Банки наконец пошли в сегмент загородного жилья, но деньги пока дают в редких случаях. Год назад в стране появилась льготная программа кредитования на деревянные дома заводского изготовления, но ее требованиям соответствовала лишь пара застройщиков из Москвы (оборот должен был превышать 200 миллионов рублей в год). К тому же она подразумевала очень короткий срок возврата займа - год: заказчику даже небольшого коттеджа пришлось бы выплачивать по 300 тысяч рублей в месяц. В правительстве рассчитывали, что граждане с 1 апреля по 1 ноября 2018 года заключат 2,5 тысячи сделок, однако, по данным ассоциации деревянного домостроения, их оказалось меньше ста.

В минпромторге ошибки учли: действие программы продлили до конца 2021 года, а сроки кредитования увеличили. Банки, участвующие в программе, будут предоставлять средства по сниженной на пять процентов ставке. Выпадающие доходы им компенсирует федеральный бюджет. В итоге для потребителя ставка составит 10-12 процентов.