Новости

В Астрахани директор спецучилища сдавал подростков в аренду 12:37
Kia Seltos начал бить рекорды продаж 12:26
Россия - Шотландия - онлайн-трансляция отборочного матча Евро-2020 12:25
Взрыв прогремел рядом с аэропортом в австрийском Линце 12:17
Боксеру Сергею Ковалеву грозит до четырех лет тюрьмы в США 12:15
Зеленский заявил, что встреча с Путиным пока не планируется 12:09
Зеленский считает, что Порошенко готовит новый майдан 12:08
МИД Беларуси прокомментировал отношения с Ашхабадом 12:08
В Подмосковье найдены тела двоих стюардов 12:04
Сибирячку осудили за нападение на женщину и попытку украсть ее ребенка 12:04
Преступники в Париже украли часы за 800 тысяч долларов 11:51
Под Волгоградом возбудили дело о смертельном ДТП с подростками 11:42
В Беларуси пройдут учения ОДКБ "Поиск-2019" 11:34
Набиуллина сомневается в преимуществах национальной криптовалюты 11:28
В Тюменской области студентка поймала упавшего с третьего этажа ребенка 11:25
В Петербурге избили и ограбили сотрудника центра автофиксации ГИБДД 11:22
СМИ: Пластиковые карты можно будет получить в мессенджерах 11:21
В глухом лесу нашли подпольный цех XVIII века по производству виски 11:20
Горбачев оказался самым упоминаемым политиком прошлого 11:19
Зеленский оценил последствия разговора с Трампом 11:17
В Заполярье кубинцев отправили в колонию за попытку бежать в Норвегию 11:16
Сибирские физики раскрыли секрет образования первых звезд во Вселенной 11:15
Неврологи выяснили, почему после бессонной ночи хочется жирного и сладкого 11:10
Лукашенко примет участие в саммите СНГ в Туркменистане 11:09
Зеленский заявил, что власти Украины не бросят жителей Донбасса 11:07
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
14 октября - пресс-конференция "ОСАГО на пути к индивидуализации тарифа"
14 октября - пресс-конференция "ОСАГО на пути к индивидуализации тарифа"
Доступность жилья в ипотеку достигла максимума в истории России
Доступность жилья в ипотеку достигла максимума в истории России
Получит ли Пелевин Нобелевскую премию по литературе? Прогноз Павла Басинского
Получит ли Пелевин Нобелевскую премию по литературе? Прогноз Павла Басинского
10.10.2019 11:28
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Сыр и сталь по местным рецептам

В регионе растет популярность экскурсий на предприятия реального сектора
Текст: Татьяна Казанцева (Свердловская область)
Российская газета - Экономика УРФО № 228(7986)
Промышленный туризм стал частью федеральной стратегии развития отрасли до 2035 года. В Свердловской области он развивается весьма успешно, ведь почву для этого здесь готовили несколько лет. Эксперты называют новый тренд "уважением к Уралу". Для успеха дела нужно лишь объединение усилий турбизнеса, промпредприятий и власти.
Фото: Татьяна Андреева/РГ После экскурсии школьники часто говорят, что их больше не пугает перспектива работать на заводе. Фото: Татьяна Андреева/РГ
После экскурсии школьники часто говорят, что их больше не пугает перспектива работать на заводе. Фото: Татьяна Андреева/РГ
Фото: Istock
Российский союз туриндустрии нашел замену Турции

- В этом цехе пекут "Подмосковные" батоны. А в соседнем - пирожки с повидлом. Пробуйте, дети! Вкусно? Вот и приходите к нам работать после школы, - зазывали еще 30 лет назад раскрасневшиеся от печного жара работницы хлебокомбината старшеклассников школы № 104 города Свердловска. Экскурсия была, можно сказать, "домашняя": от школьного здания дорогу перейти - и ты на хлебозаводе.

В то время подобные визиты школьников на производство были в порядке вещей. Причем подростков в рамках профориентации водили не только на предприятия пищевки, но и на более "серьезные" промышленные площадки. Сегодня насладиться горячей - только из печи - булкой можно в магазине при хлебозаводе. А вот информационный голод часто остается неутоленным: увидеть работу металлургического гиганта или фармацевтической компании людям "с улицы" нельзя. Ну а если они заплатят за экскурсию?

По мнению экспертов, заводу такие мероприятия могут принести немало пользы, ведь это самые настоящие "связи с общественностью": знакомство потенциальных потребителей с продукцией, формирование лояльности местных жителей и даже потенциальные рабочие руки. Плюс пусть небольшой, но денежный ручеек от продажи "входных билетов". Хотя последний довод вовсе не решающий.

- Промышленный туризм - это не про деньги, а про социальную нагрузку, деловой климат, патриотизм - словом, все то, что вместе принесет колоссальный экономический эффект для развития региона, - говорит замначальника управления Федерального агентства по туризму Татьяна Меньшикова.

Фото: iStock
Путешествующим по "Серебряному ожерелью" начали выдавать паспорта

Ну а для промышленного Урала данное направление должно быть главным, ключевым видом активного отдыха, считает исполнительный директор Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев. Уже сейчас турбизнес вовсю сотрудничает с крупными предприятиями региона - НТМК, УГМК, Уралвагонзаводом. Но ведь интересна и малая промышленность, та же пищевка, например. Причем тематические туры легко перешагивают любые административные границы.

- Можно создавать даже трансграничные проекты - скажем, с Казахстаном. А в рамках УрФО уже сформированы спецмаршруты-гиганты, например, нефтяной тур "Черное золото" в Тюменской области включает путешествие и на Ямал, - рассказывает Мальцев.

Одно из наиболее активных в этом плане предприятий УрФО - Магнитогорский металлургический комбинат (ММК). За год  здесь организовали два детских и два взрослых маршрута. Подсчитали, что за 12 месяцев ММК посетили более 4000 туристов, в том числе 1,5 тысячи детей. 50 путешественников приехали из-за рубежа. Заказать экскурсию можно прямо на сайте предприятия, чем многие и пользуются.

- Промтуризм сейчас - это "блуждание по лесу", но мы накапливаем опыт и готовы им поделиться. Если год назад говорили о некоем соцзаказе, то сегодня у нас уже пять договоров с туркомпаниями (три местные, одна челябинская и одна екатеринбургская). Около 10 процентов турпотока организовали как раз эти компании. Но проблема слабой заинтересованности со стороны турагенств остается, - отмечает начальник отдела перспективного развития ММК Николай Звягин.

Все решают конкретные люди и личные связи. Например, попасть на кондитерскую фабрику в Екатеринбурге трудно, а вот на аналогичное предприятие в Челябинске - запросто

Турбизнес в ответ жалуется на сложность ведения переговоров с промышленниками. Например, директор бюро путешествий и экскурсий "ТУР-УРАЛ" из Екатеринбурга Наталья Таланкина мечтает расширить программу посещения Инновационного центра в Первоуральске. Говорит, школьникам и взрослым было бы интересно посетить и градообразующее предприятие - новотрубный завод, но очень трудно договориться об экскурсии в выходной день. А в будни желающих поехать немного, тем более что список визитеров нужно предоставить за два дня до поездки, а ведь люди, бывает, принимают решение только в последний день. (Кстати, по словам Таланкиной, один из самых любимых уральскими туристами маршрутов - посещение сыроварни: поездки на молочные мини-производства с дегустацией продукции экскурсанты готовы совершать даже в рабочие дни.).

Фото: Илья Питалев/РИА Новости
Зачем регионам нужны гастрономические бренды

- В плане промышленного туризма нам интересен Магнитогорск (хотя он и далеко - 600 километров), Нижний Тагил - на Демидовский завод попадаем обычно летом. Но сами заводы - это большая проблема. Они говорят, что очень популярны, их только надо раскрутить, но зачастую заниматься этим на предприятии некому. Многие ссылаются на закрытый режим, а то и просто не отвечают. Как-то организовывала экскурсию для школьников на Верх-Исетский завод, так пришлось получить 13 виз, - посетовала Таланкина в беседе с корреспондентом "РГ".

Эксперты в один голос говорят: все решают конкретные люди и личные связи. Так, попасть на кондитерскую фабрику в Екатеринбурге трудно, а вот на аналогичное предприятие в Челябинске - запросто. Отмечают, что главная заслуга в организации туров на Белоярскую АЭС принадлежит директору Ивану Сидорову. Но такие заинтересованные руководители встречаются нечасто. Поэтому сейчас представители туристической отрасли собирают предложения по изменению правил допуска гостей на промышленные объекты. В налаживании связей с реальным сектором могли бы помочь власти региона, особенно если речь идет о госкорпорациях - тут, по мнению Михаила Мальцева, будет нелишней поддержка первых лиц.

Экономика Туризм Экономика Отрасли Промышленность Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург УрФО Челябинская область Челябинск Развитие туризма в России
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Эрдоган обосновал право Турции на операцию в Сирии
Отпущенная властями Ирана журналистка Юзик вернулась в Москву
В России предложили ввести штрафы для родителей курящих детей
США планируют заключить валютное соглашение с Китаем
Украинские силовики выпустили по пригороду Донецка более 40 мин