Промышленный туризм стал частью федеральной стратегии развития отрасли до 2035 года. В Свердловской области он развивается весьма успешно, ведь почву для этого здесь готовили несколько лет. Эксперты называют новый тренд "уважением к Уралу". Для успеха дела нужно лишь объединение усилий турбизнеса, промпредприятий и власти.

После экскурсии школьники часто говорят, что их больше не пугает перспектива работать на заводе. Фото: Татьяна Андреева/РГ

- В этом цехе пекут "Подмосковные" батоны. А в соседнем - пирожки с повидлом. Пробуйте, дети! Вкусно? Вот и приходите к нам работать после школы, - зазывали еще 30 лет назад раскрасневшиеся от печного жара работницы хлебокомбината старшеклассников школы № 104 города Свердловска. Экскурсия была, можно сказать, "домашняя": от школьного здания дорогу перейти - и ты на хлебозаводе.

В то время подобные визиты школьников на производство были в порядке вещей. Причем подростков в рамках профориентации водили не только на предприятия пищевки, но и на более "серьезные" промышленные площадки. Сегодня насладиться горячей - только из печи - булкой можно в магазине при хлебозаводе. А вот информационный голод часто остается неутоленным: увидеть работу металлургического гиганта или фармацевтической компании людям "с улицы" нельзя. Ну а если они заплатят за экскурсию?

По мнению экспертов, заводу такие мероприятия могут принести немало пользы, ведь это самые настоящие "связи с общественностью": знакомство потенциальных потребителей с продукцией, формирование лояльности местных жителей и даже потенциальные рабочие руки. Плюс пусть небольшой, но денежный ручеек от продажи "входных билетов". Хотя последний довод вовсе не решающий.

- Промышленный туризм - это не про деньги, а про социальную нагрузку, деловой климат, патриотизм - словом, все то, что вместе принесет колоссальный экономический эффект для развития региона, - говорит замначальника управления Федерального агентства по туризму Татьяна Меньшикова.

Ну а для промышленного Урала данное направление должно быть главным, ключевым видом активного отдыха, считает исполнительный директор Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев. Уже сейчас турбизнес вовсю сотрудничает с крупными предприятиями региона - НТМК, УГМК, Уралвагонзаводом. Но ведь интересна и малая промышленность, та же пищевка, например. Причем тематические туры легко перешагивают любые административные границы.

- Можно создавать даже трансграничные проекты - скажем, с Казахстаном. А в рамках УрФО уже сформированы спецмаршруты-гиганты, например, нефтяной тур "Черное золото" в Тюменской области включает путешествие и на Ямал, - рассказывает Мальцев.

Одно из наиболее активных в этом плане предприятий УрФО - Магнитогорский металлургический комбинат (ММК). За год здесь организовали два детских и два взрослых маршрута. Подсчитали, что за 12 месяцев ММК посетили более 4000 туристов, в том числе 1,5 тысячи детей. 50 путешественников приехали из-за рубежа. Заказать экскурсию можно прямо на сайте предприятия, чем многие и пользуются.

- Промтуризм сейчас - это "блуждание по лесу", но мы накапливаем опыт и готовы им поделиться. Если год назад говорили о некоем соцзаказе, то сегодня у нас уже пять договоров с туркомпаниями (три местные, одна челябинская и одна екатеринбургская). Около 10 процентов турпотока организовали как раз эти компании. Но проблема слабой заинтересованности со стороны турагенств остается, - отмечает начальник отдела перспективного развития ММК Николай Звягин.

Все решают конкретные люди и личные связи. Например, попасть на кондитерскую фабрику в Екатеринбурге трудно, а вот на аналогичное предприятие в Челябинске - запросто

Турбизнес в ответ жалуется на сложность ведения переговоров с промышленниками. Например, директор бюро путешествий и экскурсий "ТУР-УРАЛ" из Екатеринбурга Наталья Таланкина мечтает расширить программу посещения Инновационного центра в Первоуральске. Говорит, школьникам и взрослым было бы интересно посетить и градообразующее предприятие - новотрубный завод, но очень трудно договориться об экскурсии в выходной день. А в будни желающих поехать немного, тем более что список визитеров нужно предоставить за два дня до поездки, а ведь люди, бывает, принимают решение только в последний день. (Кстати, по словам Таланкиной, один из самых любимых уральскими туристами маршрутов - посещение сыроварни: поездки на молочные мини-производства с дегустацией продукции экскурсанты готовы совершать даже в рабочие дни.).

- В плане промышленного туризма нам интересен Магнитогорск (хотя он и далеко - 600 километров), Нижний Тагил - на Демидовский завод попадаем обычно летом. Но сами заводы - это большая проблема. Они говорят, что очень популярны, их только надо раскрутить, но зачастую заниматься этим на предприятии некому. Многие ссылаются на закрытый режим, а то и просто не отвечают. Как-то организовывала экскурсию для школьников на Верх-Исетский завод, так пришлось получить 13 виз, - посетовала Таланкина в беседе с корреспондентом "РГ".

Эксперты в один голос говорят: все решают конкретные люди и личные связи. Так, попасть на кондитерскую фабрику в Екатеринбурге трудно, а вот на аналогичное предприятие в Челябинске - запросто. Отмечают, что главная заслуга в организации туров на Белоярскую АЭС принадлежит директору Ивану Сидорову. Но такие заинтересованные руководители встречаются нечасто. Поэтому сейчас представители туристической отрасли собирают предложения по изменению правил допуска гостей на промышленные объекты. В налаживании связей с реальным сектором могли бы помочь власти региона, особенно если речь идет о госкорпорациях - тут, по мнению Михаила Мальцева, будет нелишней поддержка первых лиц.