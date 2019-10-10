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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Сел на брюхо

В Екатеринбурге совершил аварийную посадку военный самолет Ан-12
Текст: Ольга Штейн ("Российская газета", Екатеринбург)
Российская газета - Федеральный выпуск № 229(7987)
Аварийная посадка произошла в четверг в аэропорте Кольцово: у самолета военно-транспортной авиации Ан-12 не вышло шасси, и он проскользил по взлетно-посадочной полосе на брюхе. Судно летело в Екатеринбург из Челябинской области, на борту по разным данным находилось от 17 до 20 человек.
При посадке Ан-12, к счастью, пожара не было. Помощь спасателей со стороны не потребовалась. Фото: Городской портал Е1 При посадке Ан-12, к счастью, пожара не было. Помощь спасателей со стороны не потребовалась. Фото: Городской портал Е1
При посадке Ан-12, к счастью, пожара не было. Помощь спасателей со стороны не потребовалась. Фото: Городской портал Е1

- Пострадавших среди экипажа и пассажиров нет. Причины происшествия установит специальная комиссия Центрального военного округа, - прокомментировали "РГ" в пресс-службе Центрального военного округа.

Фото: Донат Сорокин/ТАСС
Летевшие в Екатеринбург самолеты приземлились в соседних городах

Из-за нештатной ситуации аэропорт на время остановил работу. Борты, которые должны были приземлиться в Кольцово, отправляли в соседние города: Тюмень, Челябинск и Пермь.

В Сети появилась видеозапись ЧП. На ней видно, что после посадки из-под самолета летят искры. К счастью, пожара не было. Помощь спасателей со стороны не потребовалась.

- В Кольцово есть своя пожарная охрана, поэтому представители МЧС к ликвидации последствий происшествия не привлекались, - сообщили "РГ" в региональном управлении МЧС.

Впрочем, в благополучном исходе нештатной ситуации ничего удивительного нет, считает бывший пилот-инструктор ДОСААФ-РОСТО Валерий Глазырин.

- Ан-12 - прочный самолет, рассчитан на то, чтобы делать взлеты с грунта. У него верхнее расположение крыла, баки вверху в крыле, внизу шасси да пол. Он очень надежный: и технику с него бросают, и грузы возят, - пояснил специалист.

У самолета военно-транспортной авиации Ан-12 не вышло шасси, и он проскользил по взлетно-посадочной полосе на брюхе

Генерал-лейтенант запаса, экс-командующий 14-й армией ВВС и ПВО Центрального военного округа Виктор Севостьянов назвал действия пилотов ювелирными: "Летчики, конечно же, молодцы... Это тяжелая задача, чтобы не произошло возгорания. Положение на брюхе - оно очень неудобное, самолет может заскользить, пожар произойти, его может развернуть. Это ювелирное пилотирование, - сказал Севостьянов.

Екатеринбургская гавань является аэропортом совместного базирования: взлеты и посадки как гражданских бортов, так и военных осуществляются в одном месте.

Фото: iStock
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Интересно, что буквально неделю назад в Кольцово проходили учения, по сценарию которых самолет не смог выпустить шасси и был вынужден приземлиться на брюхо. Согласно легенде, пострадавших не было, но авиалайнер самостоятельно покинуть взлетно-посадочную полосу не мог - его краном погрузили на трал и перекатили в ангар. Точно по отработанному сценарию действовали и сейчас: к самолету подогнали кран, подняли судно, поставили его на шасси и увезли с полосы - на это ушло несколько часов. Аэропорт возобновил работу.

Военно-транспортный самолет Ан-12 разработали в 50-х годах прошлого века. Судно активно применяли в военных целях для перевозки техники и личного состава, для работы в условиях чрезвычайных ситуаций. Ан-12 был первым самолетом в военно-транспортной авиации, который позволял массово десантировать как парашютистов, так и боевую технику ВДВ. Самолеты называют выдающимися - за технические характеристики и надежность. Судя по всему, это действительно так. Если верить данным из открытых источников, лайнеру, который переполошил вчера Екатеринбург, уже 51 год, но, несмотря на возраст, он находится в хорошей форме, раз выдержал жесткую посадку на брюхо.

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