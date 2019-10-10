Новости

"Почта России" впервые продлила льготную декаду подписки 10:47
Петербуржец заплатил чужие алименты, чтобы купить квартиру 10:47
Приземлившийся в Кольцово Ан-12 не смог выпустить шасси и "сел на брюхо" 10:46
В Москве с начала года родились 34 Добрыни и 26 Хабибов 10:46
Эрдоган обосновал право Турции на операцию в Сирии 10:41
Метеорологи предупредили о низком давлении 10:30
В Екатеринбурге совершил аварийную посадку военный самолет Ан-12 10:22
В Калининграде задержали организаторов подпольного алкогольного цеха 10:21
Украинские силовики выпустили по пригороду Донецка более 40 мин 10:15
Останки древнего носорога обнаружили в пещере в Приморье 09:58
Экипаж севшего в поле самолета встретился со спасенными пассажирами 09:56
США планируют заключить валютное соглашение с Китаем 09:52
На юге Красноярского края из-за подтопления введен режим ЧС 09:44
Названо число мигрантов в России 09:29
Савченко рассказала о проигравшем Украину Порошенко 09:28
В Дагестане женщин отправили под суд за убийство насильника 09:19
В Саратове девятилетняя девочка пропала по дороге в школу 09:18
Инвестиции в экономику ДФО выросли за месяц на 350 миллиардов рублей 09:12
Власти обсудят запрет "грязного" пальмового масла в пищевой отрасли 09:10
Mazda обновила кроссовер CX-4 в стиле концепта Kai 09:02
Украина не достигнет стандартов НАТО к концу 2020 года 08:57
В Хакасии рабочий попал под завал на золотом руднике 08:51
Названы семь простых продуктов, которые помогут очистить сосуды 08:43
Видео: упавшая набок фура раздавила минивэн 08:28
Отпущенная властями Ирана журналистка Юзик вернулась в Москву 08:26
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
14 октября - пресс-конференция "ОСАГО на пути к индивидуализации тарифа"
14 октября - пресс-конференция "ОСАГО на пути к индивидуализации тарифа"
Доступность жилья в ипотеку достигла максимума в истории России
Доступность жилья в ипотеку достигла максимума в истории России
Получит ли Пелевин Нобелевскую премию по литературе? Прогноз Павла Басинского
Получит ли Пелевин Нобелевскую премию по литературе? Прогноз Павла Басинского
10.10.2019 10:22
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Екатеринбурге совершил аварийную посадку военный самолет Ан-12

Текст: Татьяна Воробьева

Военный транспортник Ан-12 приземлился в екатеринбургском аэропорту Кольцово. Судя по фотографиям и видео, появившимся в Сети, он сел без шасси, "на брюхо".

Источник "РГ" в экстренных службах региона подтвердил факт происшествия: "борт совершил жесткую посадку".

Летевший из Лондона пассажирский самолет экстренно приземлился в Иране

"В Кольцово уже около получаса не взлетают и не садятся самолеты. Похоже, что самолет выкатился за пределы полосы. Был дым. Приехали пожарные машины, залили водой. Сейчас полоса заблокирована. Куча машин и людей служб аэропорта", - сообщают подписчик паблика "Инцидент Екатеринбург" в соцсети "ВКонтакте".

Получить оперативный комментарий в аэропорту не удалось.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Отпущенная властями Ирана журналистка Юзик вернулась в Москву
В России предложили ввести штрафы для родителей курящих детей
Турция: За первые часы операции в Сирии обстреляна 181 цель
США планируют заключить валютное соглашение с Китаем
Украинские силовики выпустили по пригороду Донецка более 40 мин