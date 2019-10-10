В Екатеринбурге совершил аварийную посадку военный самолет Ан-12

Военный транспортник Ан-12 приземлился в екатеринбургском аэропорту Кольцово. Судя по фотографиям и видео, появившимся в Сети, он сел без шасси, "на брюхо".

Источник "РГ" в экстренных службах региона подтвердил факт происшествия: "борт совершил жесткую посадку".

"В Кольцово уже около получаса не взлетают и не садятся самолеты. Похоже, что самолет выкатился за пределы полосы. Был дым. Приехали пожарные машины, залили водой. Сейчас полоса заблокирована. Куча машин и людей служб аэропорта", - сообщают подписчик паблика "Инцидент Екатеринбург" в соцсети "ВКонтакте".

Получить оперативный комментарий в аэропорту не удалось.