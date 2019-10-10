В Тюменской области учитель ОБЖ поколотил учеников

Более двух сотен комментариев оставили пользователи соцсети "ВКонтакте" под видеозаписью, сделанной на уроке ОБЖ в 9 классе школы поселка Боровский. Ролик запечатлел, как молодой учитель материт и колотит учеников.

Одни подписчики до глубины души возмущены поведением педагога: "он мог позвать классного руководителя завуча, директора, посадить писать объяснительную, вызывать маму, но рукоприкладствовать ему никто права не давал". Другие встают на его сторону: "у любого человека бывает взрыв эмоций, да, это неправильно, но вывели. Они добивались сами такого результата".

По словам знакомых с учителем местным жителей, он хороший педагог и отлично ведет предмет. "Я не представляю, как можно было настолько вывести его из себя", - недоумевают в комментариях.

По поводу ситуации высказались местные власти.

"Управление образования Тюменского района выражает свое глубокое возмущение поведением учителя ОБЖ МАОУ Боровской СОШ. Это недопустимо для педагога. На данный момент проводится всестороннее расследование инцидента. Решение будет принято по его окончании", - сообщается на официальной странице ведомства.

С несовершеннолетними, которые оказались вовлечены в произошедшее, будет работать педагог-психолог. Педагог временно отстранен от работы.