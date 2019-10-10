В Тобольске у заводов нефтехимии "поселились" животные, птицы и рыбы

Необычное действо происходит в эти дни на тобольской промышленной площадке, где компания СИБУР реализует гиперпроект "ЗапСибНефтехим", готовя к запуску несколько новых мощных производств нефтехимического комплекса. На четырех огромных резервуарах для хранения пожарной и технической воды появляются изображения представителей животного и растительного мира Северного Притоболья. Воплощается в красках концепция #CоседиСИБУРа, признанная победителем всероссийского конкурса на разработку эскизов для оформления резервуаров. Ее авторы - группа художников и дизайнеров из московской "Скимен Студии".

Конкуренция была предельно острой. На конкурс поступила 71 заявка из 19 городов России - от Санкт-Петербурга до Хабаровска. На усмотрение жюри представлена 101 концепция. В них отражена всевозможная тематика, отражающая, к примеру, прошлое тобольского края в лицах именитых ученых, писателей, исследователей, мир науки, химические процессы и прочее. В основе концепции #CоседиСИБУРа - авторские иллюстрации животных, птиц, рыб и растений, включая краснокнижных. И это не просто изображение флоры и фауны Западной Сибири: всех их 93 представителей, изображенных художниками, можно встретить в непосредственной близости к промплощадке.

- Да, буквально за забором начинается безграничная природа Сибири. Животные никуда не уходят, птицы не улетают, рыбы не уплывают, а растения служат маркерами чистого воздуха в окрестных лесах. "В рисунках на резервуарах показано, как животные, аккуратно отгибая листы профлиста, с любопытством заглядывают на производство", - говорит Валентин Фролов, гендиректор "Скимен Студии".

Ее сотрудников вдохновил, в частности, такой яркий факт: перед началом строительства новых заводов нефтехимики пересадили с земель промышленного назначения в соседние леса более 150 краснокнижных растений.

- Концепт отражает гармоничное соседство производства и природы. - комментирует Светлана Дадонкина, куратор проекта, эксперт управления корпоративных коммуникаций тобольских предприятий СИБУРа. - Благодаря московским иллюстраторам мы будто бы открываем окна в живую природу. Там сова и синица, медведи и лоси, опушка осиново-березового леса, на которой цветет нежный капельный башмачник и растет морошка…

Художникам есть где размахнуться: каждый резервуар высотой в 18 метров и диаметром почти в 46, общая площадь поверхности 9677 метров. Так, рысь здесь размером 11 на 13 метров, на нее ушло три дня и 80 баллонов аэрозольный краски. Работу художники завершат к 20 октября. На одном резервуаре будут изображены 21 животное, на другом - 23 растения, на третьем - 24 представителя водного мира, на четвертом - 25 птиц.

Ну и немного о победителе - "Скимен Студии". Ее особенность в том, что для реализации каждого проекта она привлекает необходимых экспертов, собирает самые сильные кадры. Для реализации проекта "Соседи СИБУРа" приглашены лучшие художники российского стрит-арта из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска и Йошкар-Олы. Среди них победители различных конкурсов и фестивалей: Саша Swamp (Александр Аржанов), Jovanny (Иван Копенкин), Сергей Шмель (Сергей Шевелев), Никита Решта, Денис Борисов и Сергей Ерофеев. На их счету десятки оформленных фасадов в России и за рубежом.