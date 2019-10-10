Россиянки убили надзирательницу в пакистанской тюрьме

В Пакистане россиянки убили надзирательницу в тюрьме "Гаддани". Преступление произошло 8 октября на территории провинции Белуджистан.

"Против них возбуждено уголовное дело по обвинению в преднамеренном убийстве. Генеральное консульство России в Карачи проясняет обстоятельства произошедшего", - говорится в заявлении МИД РФ, на которое ссылается агентство РИА Новости. Российские дипломаты поддерживают связь с пакистанскими правоохранителями.

Три женщины с российским гражданством были задержаны в октябре прошлого года за незаконное пересечение ирано-пакистанской границы. По некоторым данным, они следовали в Афганистан, чтобы присоединиться к деятельности одной из террористических организаций. Россиянок собирались депортировать в Россию.