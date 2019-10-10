Рост глобальных экономических рисков подтверждает необходимость укрепления мультилатерализма

Отмечая увеличение масштабов рисков для мировой экономики, на днях министры финансов Австралии, Сингапура, Индонезии и Канады опубликовали совместную статью, в которой мультилатерализм был назван естественным выбором в противостоянии нынешним вызовам, стоящим перед мировой политикой и экономикой. Это говорит об усилении общего понимания важности мультилатерализма, его актуальной и важной роли в обеспечении и защите порядка свободной торговли.

Практически сразу же после того, как нынешняя американская администрация приступила к исполнению своих обязанностей, она всеми силами начала продвигать концепцию "Америка прежде всего", ставшую продолжением предвыборного слогана "Сделаем Америку вновь великой". Повсеместно и беспрестанно началось развязывание торговых диспутов и торговых войн, что резко укрепило позиции протекционизма. В результате раскол между западными странами постоянно нарастал.

Международный политический и экономический порядок, сформированный по итогам Второй мировой войны, встретился с небывалыми до этого по своим масштабам вызовами. В связи с этим в воздухе витает беспокойство и нагнетается атмосфера пессимизма и озабоченности.

Вместе с тем на рост мировой экономики оказывается огромное негативное давление. Организация экономического сотрудничества и развития в своем докладе, опубликованном в сентябре, снизила свой годовой прогноз роста мировой экономики с 3,2 процента до 2,9 процента, что стало наименьшим прогнозируемым показателем роста мировой экономики после финансового кризиса 2008 года. Вместе с тем, на следующий год был дан прогноз в пределах от 3,4 процента до 3 процентов.

Перед лицом глобальной неопределенности международное сообщество решительно выступает за защиту и реализацию торгово-экономических отношений на основе принципов мультилатерализма. Для этого необходимо обратить внимание на следующие аспекты:

Во-первых, крупные державы должны брать на себя большую ответственность в деле защиты мультилатерализма и принципов свободной торговли. Первостепенная задача, стоящая перед миром - как можно скорее прекратить торговые конфликты. Согласно анализу Международного валютного фонда (МВФ), торговые споры нанесут глобальному экономическому росту весомый ущерб, который к 2020 году может достичь около 700 миллиардов долларов США, что составит примерно 0,8 процента глобального ВВП. Китай как вторая по величине экономика в мире всегда занимал и занимает ответственную позицию в ключевых международных вопросах. Китайский лидер постоянно подчеркивает, что КНР будет неуклонно продвигать политику реформ и открытости - и на практике снижать барьеры и ограничения в отношении иностранных инвестиций в различных сферах.

В частности, 2-я Китайская международная выставка импортных товаров, которая пройдет в Шанхае в ноябре этого года, призвана сыграть позитивную роль в создании благоприятных условий для глобальной торговли и инвестиций.

Во-вторых, развитые страны должны адаптироваться к мировым тенденциям развития, расширяя участие стран с нарождающимися рынками в глобальном управлении и разработке соответствующих норм и правил. Глава МВФ Кристин Лагард незадолго до своей отставки заявила, что МВФ должен продолжать активно участвовать в процессах распределения прав и возможностей управления и вносить собственный важный вклад в развитие глобальной экономики.

Вскоре состоятся ежегодные совещания Всемирного банка и МВФ, от которых мир ждёт позитивных сигналов в аспекте совершенствования многосторонней системы глобального управления.

В настоящее время мировая экономика переживает тяжелый период. Подобно тому, как мировой финансовый кризис 2008 года стимулировал рождение механизма сотрудничества "Группы 20", международное сообщество, придерживаясь духа мультилатерализма и разрешая трения путём консультаций на равноправной основе, несомненно, сможет найти новые способы противодействия рискам и достижения взаимовыгодного развития.