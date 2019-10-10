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10.10.2019 20:37
Рубрика: Спорт

Порадовали голами

Финалисты чемпионата мира-2014 Германия и Аргентина сыграли результативную ничью - 2:2
Текст: Илья Зубко, Артур Нанян
Российская газета - Федеральный выпуск № 229(7987)
В товарищеском матче в Дортмунде встречались финалисты чемпионата мира-2014 Германия и Аргентина. Хозяева вели 2:0 после первого тайма, но в итоге упустили победу (2:2).
До середины второго тайма сборная Германии вела в счете 2:0 благодаря голам Сержа Гнабри и Кая Хаверца, но аргентинцы вырвали ничью. Фото: AP До середины второго тайма сборная Германии вела в счете 2:0 благодаря голам Сержа Гнабри и Кая Хаверца, но аргентинцы вырвали ничью. Фото: AP
До середины второго тайма сборная Германии вела в счете 2:0 благодаря голам Сержа Гнабри и Кая Хаверца, но аргентинцы вырвали ничью. Фото: AP

За последние пять лет обе эти команды изменились до неузнаваемости. Достаточно сказать, что впервые с 2014 года в стартовом составе сборной Германии не оказалось ни одного чемпиона мира.

Но, в отличие от Аргентины, у немцев процесс обновления проходит относительно безболезненно. Еще в марте, после провала в Лиге наций, главный тренер Бундестим Йоахим Лев исключил из команды Томаса Мюллера, Матса Хуммельса и Жерома Боатенга. "Пришло время молодых. Они заслужили свой шанс", - был краток Лев.

Как показывает время, Йоахим был прав. На место ветеранов пришли молодые таланты, которые играют в стартовых составах своих клубов. Тот же Серж Гнабри, забивший один из мячей в ворота аргентинцев, в новом сезоне стал одним из лидеров "Баварии".

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Россия - Шотландия - онлайн-трансляция отборочного матча Евро-2020

- Гнабри показывает выдающуюся игру. Такие ребята должны выступать за сборную, сейчас их время, - считает Лев. - Всегда досадно упускать победу после того, как ты ведешь 2:0. Но к молодым футболистам нужно относиться снисходительнее. Они еще прибавят.

Если немецкая молодежь уже проявляет себя на самом высоком уровне и составляет основу сборной, то у Аргентины с этим большие проблемы. Пока не видно, кто может заменить в команде Анхеля Ди Марию, Серхио Агуэро, Гонсало Игуаина. Не говоря уже о Лионеле Месси. А ведь всем им уже за 30.

Отметим, что в ближайшие дни в Европе будет еще очень много качественного футбола в исполнении национальных команд. В первую очередь российский болельщик будет, несомненно, следить за нашей сборной. После матча с Шотландией команда Черчесова отправляется на солнечный Кипр. В Никосии на стадионе ГСП уже в воскресенье ее ждет отборочный матч против киприотов.

Из других статусных поединков выходных стоит выделить битву между Исландией и действующими чемпионами мира французами. В группе H помимо этих команд есть еще и Турция, которая с не меньшими основаниями претендует на первые два места. Пока на вершине турки и французы, у которых по 15 очков. У исландцев 12 баллов, так что победа "викингов" может полностью поменять расклад сил.

Впервые с 2014 года в стартовом составе немецкой сборной не оказалось ни одного чемпиона мира

Досрочно выход на Евро-2020 может обеспечить себе сборная Англии, которая пока имеет стопроцентные показатели. Родоначальники футбола играют в пятницу на выезде с Чехией, и победа гарантирует им выход из группы А. Чехи же, в случае неудачи, рискуют потерять второе место в таблице.

Очень важным с турнирной точки зрения будет матч между Данией и Швейцарией. Скандинавы опережают оппонентов на одно очко и идут в группе D вторыми, но у швейцарцев матч в запасе, так что здесь все, видимо, решит именно очная встреча. И ничья датчан едва ли устроит. Лидеры группы ирландцы будут гостить в Грузии, и три очка им тоже никто дарить не будет.

В группе все еще более запутано. Здесь четыре команды имеют примерно одинаковые шансы на успех. Чуть хуже дела у Уэльса (шесть очков), но у валлийцев игра в запасе. В воскресенье они принимают лидера группы и вице-чемпиона мира Хорватию (10 очков). Очевидно, здесь и решится, остается ли Уэльс претендентом.

Где будем смотреть

11 октября, пятница

Матч ТВ

21.35 Исландия - Франция. Прямая трансляция.

12 октября, суббота

Матч ТВ

18.50 Дания - Швейцария. Прямая трансляция.

21.40 Италия - Греция. Прямая трансляция.

13 октября, воскресенье

Первый

18.45 Россия - Кипр. Прямая трансляция.

Матч ТВ

15.55 Казахстан - Бельгия. Прямая трансляция.

18.50 Беларусь - Нидерланды. Прямая трансляция.

18.50 Уэльс - Хорватия. Прямая трансляция.

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