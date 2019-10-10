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10.10.2019 17:46
Рубрика: Общество

В Таиланде откопали огромного сиамского динозавра

Текст: Денис Передельский
Фото: Chokchaloemwong et al. of Nakhon Ratchasima Rajabhat University Фото: Chokchaloemwong et al. of Nakhon Ratchasima Rajabhat University
Фото: Chokchaloemwong et al. of Nakhon Ratchasima Rajabhat University

Ученые описали ранее неизвестный науке вид гигантских хищных динозавров, окаменелости которого были обнаружены на территории Таиланда.

Работа исследователей из Университета Накхонратчасим Рачабхат появилась в открытом доступе в журнале PLOS ONE. Коротко о ней рассказывает Phys.org.

Фото: George Poinar Jr. of the Oregon State University College of Science
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Команда во главе с Дуансудом Чокчалоэмвонгом изучила окаменелости, обнаруженные в слоях геологической формации Хок Круат в Хорате - провинции Таиланда. Они датируются ранним меловым периодом.

Окаменелости включают остатки черепа, позвоночника, конечностей и бедер по меньшей мере четырех отдельных динозавров. Ученые провели их морфологическое сравнение с известными видами.

Это и позволило идентифицировать останки одного из древних существ в качестве ранее неизвестного рода и вида кархародонтозавров. Это была широко распространенная группа крупных хищных динозавров.

Они обитали в юрский и меловой периоды и были важными членами экосистем на нескольких континентах. Однако летопись их обитания в Азии обрывается в раннем меловом периоде. И до сих пор не было найдено кархародонтозавров, обитавших в Юго-Восточной Азии.

Теперь этот пробел заполнен. Новый вид получил название Siamraptor suwati - сиамский хищник. Филогенетический анализ показал, что он откололся от общей группы кархародонтозавров на очень ранней стадии эволюционного развития.

Также находка доказывает, что к началу мелового периода кархародонтозавры были распространены не только в Европе и Африке, но и в Юго-Восточной Азии.

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