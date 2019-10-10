В Таиланде откопали огромного сиамского динозавра

Ученые описали ранее неизвестный науке вид гигантских хищных динозавров, окаменелости которого были обнаружены на территории Таиланда.

Работа исследователей из Университета Накхонратчасим Рачабхат появилась в открытом доступе в журнале PLOS ONE. Коротко о ней рассказывает Phys.org.

Команда во главе с Дуансудом Чокчалоэмвонгом изучила окаменелости, обнаруженные в слоях геологической формации Хок Круат в Хорате - провинции Таиланда. Они датируются ранним меловым периодом.

Окаменелости включают остатки черепа, позвоночника, конечностей и бедер по меньшей мере четырех отдельных динозавров. Ученые провели их морфологическое сравнение с известными видами.

Это и позволило идентифицировать останки одного из древних существ в качестве ранее неизвестного рода и вида кархародонтозавров. Это была широко распространенная группа крупных хищных динозавров.

Они обитали в юрский и меловой периоды и были важными членами экосистем на нескольких континентах. Однако летопись их обитания в Азии обрывается в раннем меловом периоде. И до сих пор не было найдено кархародонтозавров, обитавших в Юго-Восточной Азии.

Теперь этот пробел заполнен. Новый вид получил название Siamraptor suwati - сиамский хищник. Филогенетический анализ показал, что он откололся от общей группы кархародонтозавров на очень ранней стадии эволюционного развития.

Также находка доказывает, что к началу мелового периода кархародонтозавры были распространены не только в Европе и Африке, но и в Юго-Восточной Азии.