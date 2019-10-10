Стрелок из Галле арестован по решению суда

Верховный суд Германии принял решение об аресте 28-летнего подозреваемого в стрельбе в городке Галле в среду, передает ТАСС со ссылкой на местное радио SWR. Ему вменяется в вину убийство двух человек и покушение на убийство еще девяти.

Напомним, что инцидент произошел возле синагоги немецкого города Галле и продолжился у турецкой закусочной. Подозреваемый, по данным следствия, вел стрельбу из огнестрельного оружия по безоружным людям и снимал происходящее на телефон.

При обыске полиция изъяла у него еще и 4 кг взрывчатых веществ.