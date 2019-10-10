Татьяна Москалькова: Права человека нужно изучать в школе

Российский омбудсмен Татьяна Москалькова считает, что права человека нужно изучать в школе. Во всяком случае, ее аппарат уже попросил Министерство науки и высшего образования России создать специальный образовательный модуль по этой теме, сообщает РИА Новости.

"Мы обратились к Министерству образования с просьбой разработать образовательный модуль "Права человека" для школьников. Каждый из нас соткан не только из физических клеток, но и из вот этих невидимых клеток, которые называются права человека", - объяснила Москалькова свою позицию на межрегиональной конференции "Защита прав и свобод человека в современных условиях: опыт, проблемы, перспективы".

К слову, этот предмет уже преподают более чем в 700 вузах страны, и это благодаря объединенным стараниям всех уполномоченных.

Омбудсмен уверена, что такое образование особенно важно сегодня. "В Москве хороший опыт, связанный с поднятием престижа образовательных программ по правам человека...", - заявила она, подчеркнув, что предмет изучают не только в специализированных, но и в неюридических учебных заведениях.