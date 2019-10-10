Турагентов могут обязать предупреждать о зарубежной угрозе

Туроператорам и турагентам придется оповещать клиента, если страна, куда он намерен направиться, не рекомендована к посещению. Такое обязательство предлагается ввести во внесенном в Госдуму законопроекте.

Законопроект внесли представители ЛДПР - Михаил Дегтярев, который возглавляет Комитет по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, а также его коллега по фракции Антон Морозов.

Сообщать об угрозах туристам, по их мнению, необходимо при заключении договора о предоставлении туристического продукта, так и после его заключения до конца путешествия. Информацию должны получать именно туристы с путевками в не рекомендованные страны.

При этом допускаются уведомления посредством звонка, SMS, а также email-рассылки и другие доступные способы.

Нововведение позволит дополнительно обезопасить российских туристов перед выездом за рубеж, считают авторы.

Они отмечают, что далеко не все туристы, планирующие посетить какую-либо страну, проверяют достоверную и своевременную информацию о наличии угрозы безопасности туристов. Правда, сегодня оповещать об этом должен Ростуризм, но процедура имеет ряд недостатков, и информация доходит далеко не до всех потенциальных туристов, отметили инициаторы.