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10.10.2019 15:46
Рубрика: Общество

У школьников появился шанс поступить на журфак МГУ по льготе

Текст: Ксения Колесникова
Стартовал прием заявок на олимпиаду по журналистике, которую проводят факультет журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова, "Российская газета", и "Радио России".

Мотивированных ребят мы ищем уже более десяти лет. Сейчас это олимпиада "Ломоносов" по журналистике: ее победители в 2019 году поступили на журфак МГУ без экзаменов. А призеры получили льготу - 100 баллов по дополнительному вступительному испытанию. Регистрация уже открыта. Все, что нужно, - зайти на сайт олимпиады "Ломоносов", выбрать профиль "журналистика" и нажать кнопку "принять участие". В заочном туре, который стартует уже 4 ноября, ребятам предложат ответить на вопросы и написать эссе. В очном финале задачка сложнее - сочинение на стыке двух дисциплин: журналистики и литературы. А очный cуперфинал для самых-самых пройдет в прямом эфире в марте следующего года.

Фото: Максим Блинов/ РИА Новости
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Кстати, узнать больше о жизни самого главного журфака страны можно будет на дне открытых дверей, который пройдет 13 октября. В этот день абитуриенты и их родители смогут получить всю информацию о правилах приема и вступительных испытаниях, познакомиться со студенческой жизнью "Дома на Моховой", стать на полшага ближе к будущей профессии.

В 15:00 запланировано выступление декана факультета, профессора Елены Вартановой. Она расскажет об истории факультета, об учебе и об изменениях в правилах приема на журфак МГУ.

К примеру, в этом году на факультете ввели новые баллы за индивидуальные достижения, появились бюджетные места на направлении подготовки "Медиакоммуникации" и изменилось количество мест по направлению подготовки "Журналистика".

Общество Образование Наука и образование МГУ им. Ломоносова
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