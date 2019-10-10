Ученые назвали фактор, вызывающий 13 видов рака в молодом возрасте

Австралийские исследователи заявили, что постепенный набор веса в 20-30 лет увеличивает риск развития 13 видов онкологии. В частности, лишний вес повышает риск появления рака, связанного именно с ожирением, на 30-50%.

Выводы специалистов основаны на результатах работы, которая проводилась в течение 27 лет и затронула более 30 тысяч людей.

Как пояснил исследователь Роджер Милн, люди, которые имели нормальный вес в возрасте 20 лет, но постепенно полнели, имели гораздо более высокий риск заболеть раком по сравнению с теми, кто на протяжении многих лет поддерживал стабильный здоровый вес.

- Мы призываем людей больше двигаться, придерживаться здоровой диеты и исключить из рациона сладкие напитки. Для получения конкретных рекомендаций по ИМТ и контролю за весом мы советуем поговорить со своим терапевтом, - отметили специалисты.