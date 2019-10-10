Новости

Шарапова рассказала о завершении карьеры 07:56
Петр Чех подписал контракт с английским хоккейным клубом 07:46
Савченко обвинила Порошенко в расшатывании власти 07:44
Помидоры оказались полезны для мужской половой функции 07:26
Впервые за 10 лет в Сингапуре обвинили в хранении огнестрельного оружия 07:19
Ученые назвали фактор, вызывающий 13 видов рака в молодом возрасте 07:12
Стали известны подробности розлива промстоков на заводе в Башкирии 06:53
В Японии умерла первая в мире клонированная корова 06:34
Ракета "Протон-М" успешно вывела спутники на орбиту 06:12
В Эквадоре десятки заключенных сбежали из тюрьмы 06:04
В России появится цифровая платформа для молодых предпринимателей 05:41
Жертвами обстрелов Сирии турецкими военными стали пять человек 05:26
В США девятилетний мальчик обвинен в убийстве пяти человек 05:06
В России впервые пройдет международный форум по стандартизации 05:00
Отряд кораблей ТОФ провел тренировку группы антитеррора 04:51
Вооруженный ножом житель Мексики атаковал журналиста 04:31
В Доминикане 12 тысяч человек могут быть заражены лихорадкой денге 04:24
NASA отложило на сутки запуск прибора изучения ионосферы 03:50
Трамп озвучил условия для сотрудничества с демократами по импичменту 03:26
СМИ: Китай и США не достигли прогресса на торговых переговорах 02:56
Иран освободил россиянку Юлию Юзик 02:49
Парламент Кубы впервые выберет президента страны 02:09
Первый космонавт ОАЭ вернется на родину 12 октября 01:48
Сотрудник Пентагона задержан за распространение секретных данных 01:46
В Сенат США внесли на рассмотрение проект антитурецких санкций 00:42
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"Почта России" объявила о начале льготной декады подписки
"Почта России" объявила о начале льготной декады подписки
Когда можно вернуть продавцу подержанную машину
Когда можно вернуть продавцу подержанную машину
Получит ли Пелевин Нобелевскую премию по литературе? Прогноз Павла Басинского
Получит ли Пелевин Нобелевскую премию по литературе? Прогноз Павла Басинского
10.10.2019 07:12
Рубрика: Общество
Проект: Наука

Ученые назвали фактор, вызывающий 13 видов рака в молодом возрасте

Текст: Оксана Грибанова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Австралийские исследователи заявили, что постепенный набор веса в 20-30 лет увеличивает риск развития 13 видов онкологии. В частности, лишний вес повышает риск появления рака, связанного именно с ожирением, на 30-50%.

Фото: istock
Ученые: Умеренное употребление алкоголя не приводит к деменции

Выводы специалистов основаны на результатах работы, которая проводилась в течение 27 лет и затронула более 30 тысяч людей.

Как пояснил исследователь Роджер Милн, люди, которые имели нормальный вес в возрасте 20 лет, но постепенно полнели, имели гораздо более высокий риск заболеть раком по сравнению с теми, кто на протяжении многих лет поддерживал стабильный здоровый вес.

- Мы призываем людей больше двигаться, придерживаться здоровой диеты и исключить из рациона сладкие напитки. Для получения конкретных рекомендаций по ИМТ и контролю за весом мы советуем поговорить со своим терапевтом, - отметили специалисты.

Общество Здоровье Онкология: как победить рак
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Иран освободил россиянку Юлию Юзик
Турция: За первые часы операции в Сирии обстреляна 181 цель
Депутаты РФ не прекратят общение с США
В Кремле не исключили возможные новые провокации США
Трамп заявил, что США не следовало воевать на Ближнем Востоке