УЕФА откажется от проведения финальной части ЧЕ в более чем двух странах

Союз европейских футбольных ассоциаций в будущем не будет возвращаться к практике проведения финальной части чемпионатов Европы более чем в двух странах.

Финальная часть чемпионата Европы по футболу 2020 года состоится сразу в 12 разных городах Старого света. Подобное решение обсуждалось уже не раз и пока трудно сказать, чем же обернется этот опыт. Однако организационных проблем ожидается довольно много.

По мнению президента УЕФА Александра Чеферина, в ближайшие годы подобная практика повторяться больше не будет.

"Не думаю, что когда-то еще в обозримом будущем 12 стран будут принимать один чемпионат Европы. Возможно, две страны, но не более того", - сказал Чеферин в интервью РИА Новости.