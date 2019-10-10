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Рубрика: В мире

Украина не достигнет стандартов НАТО к концу 2020 года

Текст: Александр Ленин
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Украина не сможет достичь соответствия стандартам НАТО к концу 2020 года. Об этом говорится в одном из докладов, подготовленных к Парламентской ассамблее Североатлантического альянса. Мероприятие пройдет в Лондоне с 11 по 14 октября.

Фото: Вадим Савицкий / РИА Новости
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В документе, в частности, подчеркивается, что "Украина все еще далека от соответствия критериям членства в НАТО и ЕС", передает РИА Новости. Киеву, считают в военно-политическом блоке, следует "дать четкий сигнал о том, что членство достижимо, как только будут выполнены все критерии". Решающее значение для украинского государства в этом вопросе будут играть 2019 и 2020 годы.

Между тем представители командования вооруженных сил Украины продолжают делать вид, что все идет в штатном режиме. Накануне начальник генерального штаба - главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчик отметил, что трансформация ВСУ и военной экономики к стандартам НАТО является приоритетной задачей.

"Речь идет не только о внедрении конкретных документов НАТО, но и о подходах, принципах и даже культуре. Кроме упомянутой трансформации системы управления в соответствии со стандартами НАТО, мы продолжаем внедрение оборонного планирования на основе возможностей, которое является воплощением подхода государств-членов НАТО", - заявил он порталу hi-tech.ua.

В мире экс-СССР Украина Международные организации НАТО
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