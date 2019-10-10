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Умерла вдова Анатолия Папанова, актриса Надежда Каратаева

Новости
    10.10.2019, 22:13
Текст:   Олег Усков
Фото: kino-teatr.ru Фото: kino-teatr.ru
Фото: kino-teatr.ru

Одна из старейших российских актрис, актриса театра, кино и ТВ, заслуженная артистка РСФСР, вдова актера Анатолия Папанова Надежда Каратаева умерла сегодня в Москве в возрасте 95 лет.

Об этом передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Московского академического театра сатиры, в котором актриса служила шестьдесят лет.

"Надежда Юрьевна Каратаева скончалась", - сообщили агентству в театре. Без указания причин смерти актрисы.

Место и время прощания и похорон станут известны позднее.

Информация о том, что Каратаева умерла в четверг утром, появилась сегодня чуть ранее, но дочь актрисы это опровергла, сообщив, что ее мать жива и находится в реанимации.

Надежда Каратаева родилась в Москве в 1924 году. В 1941-м поступила в ГИТИС, но едва начав учиться, ушла добровольцем на фронт. Закончив учебу уже после войны.

Вместе с Анатолием Папановым работала в Театре русской драмы в Клайпеде. В 1950-м году была принята в труппу Московского театра сатиры.

Сниматься начала в шестидесятые - "Ревизор", "Совесть", "Под небом Вероны", "Время собирать камни", "Сделано в СССР", "Неотложка".

Супруг Надежды Юрьевны, народный артист СССР Анатолий Дмитриевич Папанов скончался 5 августа 1987 года у себя дома от сердечного приступа, вернувшись со съемок.

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