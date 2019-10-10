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Рубрика: В мире

От подвала до крыши

Государство планирует строго контролировать состояние жилищного фонда республики
Текст: Любовь Борисенко (Бишкек)
Российская газета - Экономика Кыргызстана № 226(7984)
Государство предлагает осуществлять строгий контроль за жилищным фондом, внешними и внутренними коммуникациями. Фото: Темир Сыдыкбеков Государство предлагает осуществлять строгий контроль за жилищным фондом, внешними и внутренними коммуникациями. Фото: Темир Сыдыкбеков
Государство предлагает осуществлять строгий контроль за жилищным фондом, внешними и внутренними коммуникациями. Фото: Темир Сыдыкбеков
Государственное агентство архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства (Госстрой) при правительстве КР готовит поправки в жилищное законодательство страны. Коснутся они в большей степени работы управляющих компаний. Пока же новые нормы разрабатываются, старые практически не действуют.

Счет не в счет

Тамара Семенова всю свою жизнь (а ей уже за 70 лет) прожила в многоквартирном доме. Как законопослушная гражданка оплачивала счета за квартиру. Сначала в домоуправление, а после развала Советского Союза - в управляющую компанию (УК).

Как-то вечером в дверь квартиры Семеновой позвонил мужчина. Он представился новым домкомом и сказал, что собирает деньги на ремонт ржавых труб в подвале.

- Я сразу деньги отдавать не стала, позвонила соседям, они подтвердили, что у нас теперь новый домком. Сказали, как его зовут, - говорит Тамара Григорьевна. - То, что трубы текут, мы и так знали. Однако мне стало интересно. Каждый год ежемесячно на протяжении десятков лет мне приносят счет за квартиру. Я его оплачиваю. Вот и подумала: куда же идут мои кровные, раз домком пришел собирать деньги на ремонт труб в подвале?

Фото: Темир Сыдыкбеков
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В управляющей компании женщину выслушали и объяснили, что треть той суммы, что она платит, идет на зарплату сотрудников УК, а остальные за минусом налогов оседают на так называемом накопительном счете, который, как утверждали в компании, есть у каждого дома.

Тамара Григорьевна поинтересовалась, а почему же из этого накопительного фонда нельзя выделить средства на ремонт труб в подвале дома и сколько вообще денег сейчас на счете. Увы, информация, видимо, оказалась секретной, потому что ответа на эти вопросы ни в письменном, ни в устном виде пенсионерка так и не получила.

Безрезультатным оказалось и ее обращение в орган местного самоуправления. Там заявление женщины "гуляло" по этажам ведомства несколько месяцев, пока просто не потерялось.

Таинственные фонды

В Госстрое КР подтвердили, что ситуация с платежами за текущее содержание многоквартирного дома полна загадок, Тамара Семенова не единственная, кто задается подобными вопросами.

Накопительные счета есть, но как расходуются средства, которые на них аккумулируются, и по назначению ли, никто точно ни сказать, ни проверить не может. Более того, с января 2019, после введения моратория на проведение проверок субъектов предпринимательства, тайна накопительных фондов и вовсе оказалась за семью печатями.

- Изменения, которые появлялись в системе государственного регулирования ЖКХ, ограничивались сменой собственника на имущество, передачей управления жилищно-коммунальной сферы на уровень местного самоуправления, формальным регулированием системы ценообразования жилищно-коммунальных услуг, - пояснил заведующий отделом развития и мониторинга ЖКХ Госсстроя Максат Амираев. - Сегодня 82 процента жилищного фонда страны - это многоквартирные дома, построенные еще во времена СССР. Ситуация складывается таким образом, что контролировать расходование денежных средств, которые собирают управляющие компании, очень сложно.

Фото: Евгения Евреинова
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Хотя в Жилищном кодексе КР такой мониторинг предусмотрен, но реально никто этого не делает. К примеру, за техническим состоянием дома следит Гостехэкоинспекция, но область финансов ей не доступна.

По словам Максата Амираева, передача вопросов организации жилищно-коммунальных услуг на уровень органов местного самоуправления не сопровождалась созданием соответствующего механизма как в органах местного самоуправления, так и у поставщиков услуг. Не были созданы необходимые материальные и финансовые ресурсы и соответствующая методическая основа. В этих условиях сфера жилищно-коммунальных хозяйства стала финансироваться по остаточному принципу и не занимала в структуре местных бюджетов приоритетных позиций.

Между тем, как заявили в Госстрое, ключевой задачей реформирования системы предоставления жилищно-коммунальных услуг является создание конкурентных условий, благоприятных для привлечения инвестиций.

Это будет возможно при наличии нормативно-правовой базы, позволяющей создавать удобные условия для бизнеса, оправданной политики ценообразования, которая сделает отрасль привлекательной, и, наконец, правовой защиты договорных отношений между заказчиком в лице исполнительных органов власти и поставщиками услуг.

В настоящее время бизнес не готов инвестировать средства в коммунальную инфраструктуру.

Инспектор вам в дом

В то же время Госстрой КР разработал массу поправок в Жилищный кодекс. Законопроект сейчас проходит стадию согласования в министерствах и ведомствах. Одно из нововведений - строгий контроль за жилищным фондом.
В ведомстве считают, что эту функцию должны выполнять жилищные инспекторы, которые будут знать подноготную каждой многоэтажки: каково состояние внутридомовых коммуникаций, законно ли проведена перепланировка в квартирах, уместно ли размещение в жилых домах производственные помещений.

Фото: Пресс-служба правительства КР
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- Жилищный инспектор проинформирует работников ТСЖ или управляющие компании о необходимости ремонта труб, крыши, подъездов, - пояснил Максат Амираев. - То есть не надо будет ждать, когда в подвале сорвет кран или случится другая поломка. Жилищный инспектор проверит каждый дом и даст свое заключение и рекомендации ТСЖ относительно состояния внутридомовых и других коммуникаций, а те, в свою очередь, уже будут принимать решение о ремонте. Инспектор будет находиться в штате органов местного самоуправления, куда станет направлять информацию о проделанной им работе. Таким образом можно будет сэкономить средства жильцов и предупредить серьезные поломки в системе коммуникаций.

Еще одно нововведение - энергоаудиторы. Эти специалисты, по замыслу разработчиков законопроекта, будут заниматься обследованием зданий на энергопотери. Что касается накопительных счетов (фондов), то создавать их и определять размер отчислений смогут сами жильцы.

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