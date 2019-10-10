Урожай зерна в России к 2024 году вырастет до 141 миллиона тонн

Министерство сельского хозяйства прогнозирует рост урожая зерна в России к 2024 году до 141 миллиона тонн, свидетельствует материалы ведомства, представленные в ходе аграрной выставки "Золотая осень".

При этом экспорт зерновых в 2024 году составит 59,5 миллиона тонн.

В 2021 году, по оценкам Минсельхоза, урожай зерна в России может составить 131 миллион тонн, а экспорт - 50,9 миллиона тонн.

Ранее Минсельхоз повысил прогноз по урожаю зерна в этом году. Как отметил глава ведомства Дмитрий Патрушев в кулуарах первого Международного агропромышленного форума, прошедшего в рамках агровыставки, изначально прогноз составлял 118 миллионов тонн. Но сейчас с учетом уже намолоченного зерна можно говорить, что урожай может достичь 120 миллионов тонн.