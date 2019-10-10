Ушаков: Путин посетит Объединенные Арабские Эмираты 15 октября

Президент России Владимир Путин 15 октября посетит с государственным визитом Объединенные Арабские Эмираты. Об этом сообщил журналистам помощник главы государства Юрий Ушаков.

С этой страной у России установлены тесные экономические и гуманитарные контакты, действует безвизовый режим. В прошлом году ОАЭ посетили 950 тысяч туристов из России, это на 23% больше, чем годом ранее.

Растет взаимный торговый оборот, в прошлом году он составил 1,7 млрд долларов. Между Российским фондом прямых инвестиций и эмиратским суверенным фондом "Мубадала" реализовано свыше 45 сделок объемом 2,3 млрд долларов, в планах - расширение инвестиционного портфеля до 7 млрд долларов.

Владимир Путин в ходе визита встретится с наследным принцем Абу-Даби Мухаммедом Аль Нахайяном. Лидеры проведут переговоры в узком и расширенном составе, а затем встретятся с представителями деловых кругов России и ОАЭ.

"Естественно, состоится обмен мнениями по вопросам борьбы с терроризмом, урегулирования в Сирии, Ливии, Йемене, а также (будет обсуждаться) общая обстановка в регионе Персидского залива", - сказал Ушаков.

"Ключевое место в повестке переговоров на высшем уровне займет торгово-экономическое сотрудничество", - сообщил он, добавив, что по итогам визита планируется подписание ряда документов.