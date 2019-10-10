Ушаков: Россия призывает к сдержанности все стороны конфликта в Сирии

Россия с пониманием относится к обеспокоенности Турции ситуацией в Сирии, но призывает все заинтересованные стороны к сдержанности, заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков, комментируя военную операцию Турции в арабской республике.

"Мы с пониманием относимся к озабоченности Анкары по вопросам защиты национальной безопасности, однако есть ключевые международные правовые нормы, которые лежат в основе совместных усилий по борьбе с терроризмом и восстановлению мира в Сирии", - сказал представитель Кремля, добавив, что прежде всего "это приверженность единству и территориальной целостности Сирии, уважение ее суверенитета".

"С учетом начала операции мы считаем важным, чтобы все стороны проявляли сдержанность, тщательно взвешивали свои практические шаги главным образом с тем, чтобы не нанести ущерб принимаемым мерам по политическому урегулированию, по продвижению политического процесса", - продолжил Юрий Ушаков. Он подчеркнул, что "неаккуратные" действия не должны помешать заседанию Конституционного комитета, которое назначено на 29 октября.

Помощник президента РФ напомнил, что накануне Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, в котором призвал турецких партнеров тщательно взвесить ситуацию, чтобы не нанести ущерб общим усилиям по урегулированию сирийского кризиса.

Отвечая на вопрос о дальнейших контактах, Ушаков сообщил, что стороны договаривались о новом телефонном разговоре, "он возникнет по мере необходимости".

Что же касается обсуждения ситуации с сирийским руководством, то между Москвой и Дамаском "налажены контакты по различным направлениям, различные структуры участвуют в этих контактах", отметил Ушаков.

"Но пока что договоренностей о новом разговоре лидеров не достигнуто", - добавил он.