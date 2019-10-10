В Доминикане 12 тысяч человек могут быть заражены лихорадкой денге

Министерство здравоохранения Доминиканской Республики считает, что около 12 тысяч граждан страны могут быть заражены лихорадкой денге. Кроме того, с начала 2019 года от этой болезни в Доминикане скончались 30 человек.

Специалисты отмечают, что по сравнению с прошлым годом заболеваемость серьезно возросла. Особенно рост инфицирования наблюдается среди детей и подростков, пишет ТАСС. Медики рекомендуют местным жителям очищать с помощью хлора сосуды для воды, а также не хранить бесхозные емкости, которые могут накапливать воду и служить питательной средой для комаров, переносящих лихорадку.

Денге - вирусная инфекция, преобладающая в тропических и субтропических регионах. Передается заболевание с укусами москитов. Первые симптомы - высокая температура, тошнота, сыпь, головные и поясничные боли. Всемирная организация здравоохранения причисляет денге к одной из главных угроз для здоровья человека.