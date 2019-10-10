Новости

В США девятилетний мальчик обвинен в убийстве пяти человек 05:06
В России впервые пройдет международный форум по стандартизации 05:00
Отряд кораблей ТОФ провел тренировку группы антитеррора 04:51
Вооруженный ножом житель Мексики атаковал журналиста 04:31
В Доминикане 12 тысяч человек могут быть заражены лихорадкой денге 04:24
NASA отложило на сутки запуск прибора изучения ионосферы 03:50
Трамп озвучил условия для сотрудничества с демократами по импичменту 03:26
СМИ: Китай и США не достигли прогресса на торговых переговорах 02:56
Иран освободил россиянку Юлию Юзик 02:49
Парламент Кубы впервые выберет президента страны 02:09
Первый космонавт ОАЭ вернется на родину 12 октября 01:48
Сотрудник Пентагона задержан за распространение секретных данных 01:46
В Сенат США внесли на рассмотрение проект антитурецких санкций 00:42
Трамп пообещал поговорить со сбившей британского подростка женой дипломата 00:39
УЕФА откажется от проведения финальной части ЧЕ в более чем двух странах 00:23
Власти США снизят стоимость автомобилей на 3,5 тысячи долларов 00:17
Чеферин: Россия на высшем уровне проведет матчи Евро-2020 и финал ЛЧ 00:07
В "ПетербургГазе" объяснили причины возникновения "огненного фонтана" 09.10.2019
Москвичи не отключались от снабжения газа после аварии в Перовском проезде 09.10.2019
Трамп пригрозил "разрушить" экономику Турции 09.10.2019
В Москве автобус врезался в газопровод 09.10.2019
Турция начала наземную фазу военной операции в Сирии 09.10.2019
Трамп ответил насмешкой на призыв Байдена к импичменту 09.10.2019
"Локомотив-Кубань" обыграл дома "Уману Рейер" в Еврокубке 09.10.2019
Стрелок в немецком Галле транслировал нападения в интернете 09.10.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"Почта России" объявила о начале льготной декады подписки
"Почта России" объявила о начале льготной декады подписки
Когда можно вернуть продавцу подержанную машину
Когда можно вернуть продавцу подержанную машину
Получит ли Пелевин Нобелевскую премию по литературе? Прогноз Павла Басинского
Получит ли Пелевин Нобелевскую премию по литературе? Прогноз Павла Басинского
10.10.2019 04:24
Рубрика: В мире

В Доминикане 12 тысяч человек могут быть заражены лихорадкой денге

Министерство здравоохранения Доминиканской Республики считает, что около 12 тысяч граждан страны могут быть заражены лихорадкой денге. Кроме того, с начала 2019 года от этой болезни в Доминикане скончались 30 человек.

Фото: AP Photo/Niranjan Shrestha
Посольство РФ в Непале предупредило о риске заражения лихорадкой денге

Специалисты отмечают, что по сравнению с прошлым годом заболеваемость серьезно возросла. Особенно рост инфицирования наблюдается среди детей и подростков, пишет ТАСС. Медики рекомендуют местным жителям очищать с помощью хлора сосуды для воды, а также не хранить бесхозные емкости, которые могут накапливать воду и служить питательной средой для комаров, переносящих лихорадку.

Денге - вирусная инфекция, преобладающая в тропических и субтропических регионах. Передается заболевание с укусами москитов. Первые симптомы - высокая температура, тошнота, сыпь, головные и поясничные боли. Всемирная организация здравоохранения причисляет денге к одной из главных угроз для здоровья человека.

В Бразилии в 2019 году число заболевших лихорадкой денге выросло в 7 раз
В мире Северная и Центральная Америка Доминиканская Республика
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Иран освободил россиянку Юлию Юзик
Турция: За первые часы операции в Сирии обстреляна 181 цель
Депутаты РФ не прекратят общение с США
В Кремле не исключили возможные новые провокации США
Трамп заявил, что США не следовало воевать на Ближнем Востоке