В Японии умерла первая в мире клонированная корова

В заповеднике японской префектуры Исикава умерла корова по кличке Кага, которая вместе с сестрой-близнецом стала первой клонированной коровой в мире.

Кага прожила 21 год и три месяца и умерла от старости, сообщило в четверг агентство Kyodo. Ното - сестра-близнец этой коровы - умерла в прошлом году также по естественным причинам. Обе коровы оставили потомство.

Ното и Кага, родившиеся в июле 1998 года, были клонированы специалистами университета Киндай, которые использовали стволовые клетки взрослой особи. При их клонировании применялись те же технологии, что и при создании знаменитой овечки Долли двумя годами ранее.

Отмечается, что средняя продолжительность жизни обычных коров - около 20 лет. Кага и Ното по этому показателю полностью соответствовали другим животным, пишет ТАСС.