Киргизский мед стал настоящим брендом. В нем много витаминов и микроэлементов, следовательно он полезный. Фото: Влад Ушаков

Мед стал брендом Киргизии. Многие туристы, посещая республику, покупают его в качестве гостинца. Так янтарное лакомство местного производства попадает за границу. Еще примерно четверть официально производимого меда поставляется в ближнее и дальнее зарубежье. Правительство, минсельхоз и объединения пчеловодов республики пытаются наладить массовый экспорт продукции в Китай и государства ЕАЭС. Однако большая ее часть пока не соответствует техническим регламентам принимающих стран.

Медовый год

Прошедший сезон был теплым и поэтому для пчеловодов более удачным, чем прошлый. "Медосбор в этом году отличный", - отрапортовало министерство сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации КР.

Конкретных цифр ведомство не приводит, потому что подавляющее большинство пасечников - любители. Они не отчитываются перед государством об объемах производства. Но, по словам президента Ассоциации пчеловодов Киргизии Жакшылыка Дуйшеналиева, официально в этом году накачано более двух тысяч тонн меда. В 2018-м этот показатель составил 1958 тонн.

- Учитывая что больше половины действующих пчеловодов не зарегистрировано, по факту мы производим в два раза больше, чем официально заявляется, - объясняет Жакшылык Дуйшеналиев. - При этом на внутреннем рынке потребность в меде низкая: на одного человека приходится всего 400 грамм продукта. Поэтому для нас мед - стратегический экспортный товар.

Сегодня мед из Киргизии вывозится в Китай, ОАЭ, Саудовскую Аравию и Россию. Причем КНР - главный потребитель этого продукта. Ежегодно в Поднебесную экспортируется 150-170 тонн киргизского меда. Помимо этого во время саммита ШОС летом 2019-го главы двух стран подписали протокол о дополнительных поставках продукции. Они для Китая - капля в море, поскольку КНР является мировым лидером в отрасли и производит 305 тысяч тонн меда ежегодно. А маленькой Киргизии увеличение экспорта в Китай сулит большие перспективы. Но у официального Пекина к этому продукту есть ряд жестких требований.

- Например, Китай требует, чтобы в меде отсутствовал осадок антибиотиков, а в ульях не было деталей из железа и алюминия. Также пчелы не должны болеть в последние три года. Чтобы доказать отсутствие болезней, у пчеловодов должна быть регистрация и ветеринарная книжка, - говорит Жакшылык Дуйшеналиев. - Идентификацию животных, пчел в том числе, минсельхоз будет проводить в 2021 году. И как бы скептически пчеловоды ни относились к такой инициативе, они обязаны понять: это поможет им экспортировать свою продукцию. Кроме того, по китайскому техрегламенту содержание воды в меде должно быть 16 процентов, а по киргизскому - 20. То есть, чтобы экспортировать, нам предстоит привести в соответствие с международными техрегламентами наши внутренние правила. А сейчас мы не можем предоставить китайцам мед согласно их требованиям. Конечно, есть показательные пасеки со всей необходимой документацией, но их очень мало.

В ЕАЭС требования проще

На данный момент только четыре производителя меда выдерживают техрегламент КНР. Об этом сообщили в министерстве сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации КР.

- Государственная инспекция по ветеринарной и фитосанитарной безопасности проверяет предприятия, планирующие экспорт меда в Китай. После завершения инспекции китайская сторона рассмотрит предоставленный перечень организаций, претендующих на поставки, - добавили в ведомстве.

В странах ЕАЭС также существует ряд требований к ввозимому меду. Но соблюдать их проще. Сегодня в Киргизии насчитывается 25 организаций, которые официально производят продукты пчеловодства и беспрепятственно вывозят их в государства Евразийского союза, главным образом в Россию.

- Мы состоим в ЕАЭС, и с сертификатами у нас сейчас проблем нет, - уверяет глава Ассоциации пчеловодов Киргизии. - Да, в августе был случай, когда в РФ развернули обратно 700 тонн нашего меда из-за отсутствия ветсертификата. Думаю, здесь проблема в низкой информированности производителя.

Из самоучек - в специалисты

Лицей N47 - единственное учебное заведение в Киргизии, в котором готовят пчеловодов. При этом не обходится без проблем. К примеру, не хватает квалифицированных педагогов, отсутствует научное направление по исследованию пчеловодства и его продуктов. Именно дефицит информации и специальных знаний мешают киргизским пасечникам развиваться, увеличивать объемы производства и выходить на внешний рынок. Жакшылык Дуйшеналиев в этом уверен.

- Наши пчеловоды - в основном самоучки, в лучшем случае они используют в производстве советские стандарты, многие из которых уже не актуальны. А рынок требует новых подходов. Поэтому мы регулярно проводим курсы для начинающих и пчеловодов со стажем. Например, в этом году у нас было три потока слушателей, - Мы дали людям основные знания - от биологии пчел до технологии производства меда и пищевых стандартов. Практические занятия проходили непосредственно на пасеке. В итоге новички уже завели пчел, а действующие пасечники стали вести хозяйство по-новому, поставили улья без железа и алюминия. И уже в этом году они готовы экспортировать свою продукцию.

Впрочем, многим некрупным производителям меда большой рынок неинтересен. Они находят сбыт своей продукции внутри страны. У пчеловода с 35-летним стажем Николая Греховодова уже наработанная клиентура, его мед быстро расходится.

- Правда, у меня много его не бывает. Максимум тонна. В этом году получилось килограммов 300-400, - разводит руками пасечник. - Люди покупают мой мед, потому что за его качество я отвечаю.

Николай Сергеевич, можно сказать, профессионал. Во времена СССР он прошел специальные курсы. На его памяти предпринималось множество безуспешных попыток идентифицировать пчелиные хозяйства. И последняя, по его мнению, также потерпит крах.

- Эта инициатива из мира фантазий. Идентифицировать ульи сложно, потому что они бывают разные. Есть небольшие, на одну пчелосемью, а есть сундуки с тремя пчелосемьями, - говорит Николай Греховодов. - Я думаю, для лучших медосборов нужно не ульи подсчитывать, а мотивировать аграрный сектор плотно сотрудничать с пчеловодами. В сезон мы могли бы размещать пасеки у полей. В итоге и урожайность высокая, и меду много.

Интересно, что еще до 1990 года Советская Киргизия производила 12 тысяч тонн янтарного лакомства ежегодно. Тогда же ученые Башкирского научно-исследовательского института сельского хозяйства подсчитали, что благодаря теплому климату и уникальной флоре в Киргизии можно производить до 120 тысяч тонн качественного меда. Причем пищевая ценность отечественного продукта неоспорима. По международному техрегламенту, диастазное число меда должно быть не меньше восьми. Киргизский горный разнотравный мед имеет диастазу в 40 единиц. Это означает, что в нем много витаминов и микроэлементов, следовательно он полезный.

Мнение



Кубат Рахимов, экономист, советник премьер-министра Киргизии



Все говорят, что мед - хороший экспортный товар. Но сегодня пчеловоды нашей республике не могут обеспечить однородность своей продукции. У всех мед разный. Значит, на каждую пасеку нужно брать отдельный сертификат, а это выльется в круглую сумму. Вообще, развитие органического сельского хозяйства в наших условиях - мелкотоварности, неоднородности продукции и неразвитости технологий - не самый лучший путь.