С 3 по 4 октября в краевой столице проходил девятый Международный форум средств массовой информации "Енисей.РФ". Уже не первый год он становится крупнейшей профессиональной площадкой региона, на которой обсуждаются самые актуальные проблемы и вызовы медиаотрасли.

Нынешний форум, преодолевший пределы Красноярского края, стал одним из самых масштабных. В нем участвовали гости из Кемеровской и Новосибирской областей, Хакасии, Тувы и Бурятии. Кроме того, на берега Енисея прилетели коллеги из Москвы и даже Казахстана.

В этом году "Енисей.РФ" собрал более 400 журналистов региональных и федеральных СМИ, блогеров, медиаменеджеров, главных редакторов и руководителей телекомпаний, радиостанций и печатных изданий. Вместе с ними будущее журналистики обсуждали представители краевой власти и авторитетные федеральные эксперты.

Хедлайнерами красноярского медиафорума стали директор департамента государственной политики в области средств массовой информации Минкомсвязи России Екатерина Ларина, заместитель генерального директора издательства "Российская газета" Евгений Абов, главный редактор Russia Beyond, медиаконсультант Всеволод Пуля, руководитель "Содружества преподавателей новых медиа" Иван Печищев. Именно им пришлось отвечать на основные вопросы, обозначенные организаторами: есть ли будущее у региональных СМИ и должны ли медиа меняться.

Вела дискуссию главной пленарной панели известная российская журналистка Фекла Толстая.

- "Енисей.РФ" - уникальная дискуссионная площадка восточной части нашей страны, которая собирает не просто руководителей СМИ и органов власти, взаимодействующих с медиа в силу своих профессиональных обязанностей. Здесь встречаются активные участники информационного пространства. Причем не только работающие в традиционных СМИ, но и те, кто развивает собственные ресурсы, - подчеркнула Екатерина Ларина.

Основной постулат, звучавший из уст всех спикеров: средства массовой информации проходят сейчас эпоху кардинальных перемен. В этих условиях главная задача - превратить новые вызовы в новые возможности.

Чтобы адаптироваться к изменениям, выжить и развиваться, региональным СМИ предстоит многому научиться.

Между тем, как показывают исследования, у большинства районных и городских газет до сих пор нет нормальных современных сайтов. Не представлены они и в социальных сетях. Местным издателям не знакомы новые формы монетизации контента. При этом, не сомневается Иван Печищев, запрос на такие источники информации у общества есть.

Удачные примеры можно найти в тех городах и селениях, где газеты научились формировать их повестку - через акции, круглые столы, горячие линии. Стали центрами общественной жизни, добрыми, всегда готовыми прийти на помощь людям соседями.

Кстати, именно в близости к аудитории, способности быстрее реагировать на ее запросы и заключаются ключевые преимущества местных СМИ. Но реализовать этот бесценный потенциал можно, только используя современные форматы, так сказать, привлекательную упаковку.

"От скорости адаптации к быстро меняющимся условиям зависит будущее районных и городских СМИ", - уверен руководитель агентства печати и массовых коммуникаций Красноярского края Алексей Додатко. А Всеволод Пуля обращает внимание на то, что изменилась сама парадигма существования СМИ. Многие ведь телевизор уже не смотрят, газет не читают, радио не слушают. Новости воспринимают фрагментарно, хаотично. Все чаще и журналисты не способны определить, какая именно информация достойна внимания аудитории. Им на смену пришли социальные сети. Отсюда, по мнению медиаконсультанта, со стороны платформ возникает свое-образная технологическая цензура. Они теперь решают, кого из создателей контента пускать к пользователям, а кого нет.

"Будущее есть, прежде всего, у СМИ, которые имеют региональный контент. Вот основной вектор современного развития медиа", - убежден Евгений Абов.

Важная деталь: организаторы медиафорума постарались сделать программу не только интересной, но и максимально полезной. Наряду с профессиональными спорами участников ждали разно-образные мастер-классы. Шеф-редактор РИА "ФедералПресс" Наталья Оксак, например, вместе с аудиторией в поиске качественного контента пыталась определить тонкую грань между "желтухой" и популярными темами.

Панельную дискуссию о заимствовании контента провел медиаконсультант Денис Терехов. А член Российской ассоциации связей с общественностью Екатерина Маркова отвечала на вопрос, как подавать новости компаний, чтобы это было интересно и аудитории, и самим журналистам.

Не менее насыщенным был и второй день медиафорума. На сей раз внимание сосредоточилось на проблемах развития телевидения и новых технологиях в СМИ.

"Региональная журналистика в цифрах" стала темой семинара руководителя ВЦИОМ

Валерия Федорова. Главный редактор Five Public Владимир Корнев раскрыл свой кейс: рассказал, как его команда "захватывает" Красноярск и Россию через Telegram и "ВК". А советник дирекции государственных проектов МИА "Россия сегодня" Радик Амиров поделился соображениями об аспектах освещения национальных проектов.

На медиафоруме были подведены первые итоги конкурса работ региональных журналистов. Победителей выбирали по восьми номинациям. При этом определились не только лучшие корреспонденты традиционных СМИ, но и группа в социальных сетях. Наград удостоился 21 конкурсант.

Официальную повестку медиафорума завершила большая пресс-конференция Минкомсвязи РФ, на которой представители ведомства постарались разъяснить особенности и последствия перехода регионов страны на цифровое телевидение. Ну а в качестве десерта участникам преподнесли зажигательную медианочь - "Ночь пожирателей рекламы".