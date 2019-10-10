В Минтруда рассказали о трудоустройстве переобученных предпенсионеров

Программу по переобучению предпенсионеров будут оценивать по числу получивших работу, таких должно быть не менее 85 процентов от всех участников программы. Об этом заявил директор департамента занятости населения Минтруда России Михаил Кирсанов на VII национальной конференции "Общество для всех возрастов".

"Нам поставили KPI: не менее 85 процентов обученных должны быть обеспечены работой", - цитирует Кирсанова РИА Новости. По словам представителя Минтруда, этот показатель уже выполняется. Он отметил, что работодатели оказались очень заинтересованы в том, чтобы их работники проходили обучение.

Со следующего года, отметил Кирсанов, в программу смогут войти россияне в возрасте от 50 лет.

Профессиональное переобучение граждан предпенсионного возраста проводится с 2019 года в рамках федерального проекта "Старшее поколение" нацпроекта "Демография". Ежегодно обучение должны проходить не менее 75 тысяч предпенсионеров.

Самые интересные программы по переобучению предпенсионеров будут выявлены по итогам этого года, уточнил Кирсанов.