В Общественный совет при Минобрнауки вошли 25 человек

Министр науки и высшего образования Михаил Котюков подписал приказ о создании Общественного совета при министерстве.

Среди членов совета - известные ученые, эксперты в области образования, ректоры и общественные деятели - всего 25 человек. В состав вошли, в том числе, ректор МГИМО Анатолий Торкунов, научный руководитель Центра мониторинга качества образования ВШЭ Виктор Болотов, президент Ассоциации частных вузов России, ректор РосНОУ Владимир Зернов, научный руководитель Института всеобщей истории РАН, академик Александр Чубарьян и другие.

Отбор кандидатов по заявкам от различных организаций проводила Общественная палата.

На сайте министерства сообщается, что общественный совет - "постоянно действующий совещательно-консультативный орган общественного контроля, призванный обеспечить учет потребностей и интересов граждан, защиту их прав и свобод, а также прав общественных объединений".

Чем займется совет? Как рассказали в пресс-службе минобрнауки, он будет контролировать работу ведомства. А конкретнее? В повестке - рассмотреть и дать оценку важным документам, которые разрабатывает министерство, участвовать в антикоррупционной работе и многое другое.

Первое заседание совета состоится в ближайшие 30 дней.

Комментарий

Владимир Зернов, президент Ассоциации частных вузов России, ректор РосНОУ:

- В составе совета я обязательно буду поднимать тему повышения конкурентоспособности отечественного образования, а значит, и вузов. В частности, это касается эффективности "Проекта 5-100". Конечно, важен вопрос международных университетских рейтингов, где всегда должны присутствовать на топовых позициях российские вузы. Буду говорить и о частно-государственном партнерстве, о привлечении инвестиций в образование и, безусловно, о критериях оценки вузов. Они должны давать такое образование, чтобы выпускник любого нашего вуза был востребован в любой точке мира.