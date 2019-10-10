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10.10.2019 21:09
Рубрика: В мире

100 дорог за 100 дней

В Польше правящая партия подкупает избирателей обещаниями
Текст: Ариадна Рокоссовская
Российская газета - Федеральный выпуск № 229(7987)
100 окружных дорог за 100 дней? Чем ближе к парламентским выборам в Польше, тем больше чудес обещают политики. 13 октября польским избирателям предстоит решить, кто будет управлять их страной в ближайшие четыре года. Для того чтобы привлечь их на свою сторону, правящая партия "Право и справедливость" объявила, что в первые 100 дней после выборов она осуществит программу из пяти пунктов: привяжет сумму оплаты обязательной медицинской страховки к доходу предпринимателя, пенсионерам будут выплачивать 13, а позже и 14 пенсий в год, проведут диспансеризацию 40-летних поляков, примут решение о пособиях фермерам и построят 100 окружных дорог.

Последний пункт может заинтересовать и россиян, проезжающих через территорию Польши. Там с такими дорогами большая проблема. Если, проезжая по Испании, Франции или Германии, можно объехать крупные города, а не пробиваться через загруженные улицы, в том числе на грузовиках и фурах, то в Польше такая роскошь пока доступна в основном только тем, кто едет через самые крупные города, такие как Варшава, Вроцлав, Познань. Так что 100 окружных дорог точно не помешают. Но за 100 дней? Ведь так - без объяснений - звучит предвыборный лозунг.

Фото: AP Photo/Evan Vucci
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Правящая партия "ПиС" известна тем, что перед выборами дает большое количество обещаний социального характера. Некоторые из них, такие как программа "500+" - ежемесячная выплата на каждого ребенка, - были обещаны перед предыдущими выборами в 2015 году и успешно работают, гарантируя партии стабильный родительский электорат. Некоторые, как, например, "Квартира+", должны были обеспечить 100 тысяч семей квартирами, однако, по словам экс-министра инфраструктуры Цезария Грабарчика, за четыре года обеспечили чуть более тысячи. "Скорее всего, с окружными дорогами получится, как с квартирами", - уверен он.

За время правления "ПиС" члены правительства, сформированного этой партией, собирались оснастить армию тысячью дронов, построить 10 новых паромов в течение 15 ближайших лет, запустить атомную электростанцию, соорудить судоходный канал через Балтийскую (Вислинскую) косу, обеспечить польских автолюбителей миллионом электрокаров и так далее.

Перед прошедшими в 2018 году выборами в органы местного самоуправления избирателям обещали 220 новых мостов. "А что, мосты уже построили?" - спрашивают поляки, когда слышат про дороги. Грабарчик в интервью порталу money.pl назвал этот план "оторванным от реальности", потому что строительство окружных автотрасс - это годы подготовки, тендеров. "Я советовал бы им лучше заняться опозданиями в сдаче уже строящихся дорог. Они гигантские!" - уверяет бывший министр.

Перед прошедшими выборами полякам обещали 220 новых мостов. "А что, мосты уже построили?", - шутят они

Судя по опросам, которые публикуют польские СМИ, проверить, сдержат ли власти свои обещания, избиратели смогут уже очень скоро. По данным центра исследований общественного мнения IBRiS , правящая партия "ПиС" лидирует с 45 процентами поддержки. За ней - с большим отрывом - идет "Гражданская коалиция", за которую готовы проголосовать 24,6 процента опрошенных. Кроме них, в Сейм попадут "Левые" и партия известного рок-музыканта Павла Кукиза Kukiz 15 вместе с Крестьянским союзом.

В мире Европа Польша
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