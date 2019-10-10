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10.10.2019 20:55
Рубрика: Общество

Прививочный день

Бригада сотрудников 62-й московской поликлиники работала в редакции "Российской газеты"
Текст: Ирина Краснопольская
Фото: Михаил Синицын
Российская газета - Федеральный выпуск № 229(7987)
Это уже стало традицией: накануне нашествия сезонного гриппа в "Российскую газету" приходит бригада столичных медиков, чтобы, как говорится, не отходя от кассы вакцинировать наших сотрудников. При этом обязательно выбирается та вакцина, которая "нацелена" именно на ожидаемый грипп. На этот раз была вакцина "Гриппол+".

Мы заранее известили всех сотрудников о месте и времени проведения вакцинации. На процедуру записалось почти 80 человек. Не было отказано и тем, кто пришел самотеком, вне списка.

Благодарим заведующую отделением 62-й поликлиники Юлию Воистинных, медсестер Елену Данилову и Оксану Зеленцову.

Спасибо, бригада.

Более 100 тысяч москвичей сделали прививки от гриппа у метро и МЦК
Общество Здоровье "Российская газета" Колонка Ирины Краснопольской Прививки и вакцинация РГ-Фото
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