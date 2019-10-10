В России предложили ввести штрафы для родителей курящих детей

Правительственная комиссия по профилактике правонарушений рекомендует ввести в России ответственность для родителей, чьи несовершеннолетние дети курят, сообщает в четверг газета "Известия".
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"Инициатива внести в новую редакцию Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) норму "об административной ответственности родителей за потребление табака несовершеннолетними" зафиксирована в протоколе заседания правительственной комиссии по профилактике правонарушений, прошедшего 23 сентября", - уточняет издание.
Документ, который имеется в распоряжении издания, подписан министром внутренних дел РФ Владимир Колокольцев, возглавляющий комиссию.
Новую редакцию КоАП чиновники готовят по поручению премьер-министра Дмитрия Медведева.
Роспотребнадзору поручено направить обращение в министерство юстиции РФ, однако в Минюсте изданию сообщили, что инициатива в ведомство еще не поступала.