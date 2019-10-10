В России впервые пройдет международный форум по стандартизации

Первый национальный отраслевой форум "Стандартизация-2019" открывается сегодня в Санкт-Петербурге.

Среди его тем - запуск пилотного проекта по разработке стандартов ИСО на основе межгосударственных ГОСТов, презентация акселератора Росстандарта, который объединит лучших специалистов системы ведомства по всей стране.

В форуме примут участие замминистра промышленности и торговли Алексей Беспрозванных, руководителя Росстандарта Алексей Абрамов, избранный президент Международной организации по стандартизации (ИСO) Эдвард Ньороге, министр по техническому регулированию Евразийской экономической комиссии Виктор Назаренко, заместитель руководителя Государственной администрации по стандартизации Китая Гу Баоцзон, руководитель Роскачества Максим Протасов, а также эксперты ИСO и Международной электротехнической комиссии (МЭК), главы национальных органов по стандартизации.

Форум организован ФГУП "Стандартинформ" при поддержке Минпромторга и Росстандарта.