В Россию пришел конкурент дешевому Xiaomi Redmi 8

Компания Vivo представила на российском рынке смартфон Y11 - дешевый и простой девайс, оснащенный двойной камерой и могучим аккумулятором на 5000 мАч.

Смартфон Vivo Y11. Фото: Vivo

Vivo Y11 оснащен 6,35-дюймовым экраном, в каплевидном вырезе расположилась фронтальная камера на 8 мегапикселей с "улучшайзером" лица. Основная камера имеет разрешение 13 мегапикселей, дополнительный модуль обеспечивает расчет глубины резкости для портретных снимков.

На задней крышке Vivo Y11 расположен сканер отпечатка пальца.

Смартфон оснащен 3/32 гигабайтами памяти, в продаже доступна единственная модификация. Ее стоимость в России составит 8990 рублей, прием предзаказов стартует 11 октября.

Очевидно, что Y11 - это практически прямой конкурент представленному 9 октября смартфону Redmi 8 от Xiaomi. В Индии стоимость этого аппарата в младшей модификации составит 7999 рупий, или 7300 рублей, но в России цены могут и подрасти.