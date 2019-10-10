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Рубрика: В мире

В Сенат США внесли на рассмотрение проект антитурецких санкций

Текст: Константин Волков

В Сенат США 9 октября внесен на рассмотрение проект антитурецких санкций, поводом для которых стало начало военной операции "Источник мира" в северной Сирии.

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Они включают ограничения на доступ к сбережениям руководства страны, хранящимся в США, а также накладывают запрет на выдачу им виз. В число руководства попали, согласно законопроекту, президент Турции, вице-президент, а также - министры обороны, иностранных дел, финансов, торговли, энергетики. Кроме того, документ предусматривает санкции в адрес любых поставщиков вооружений и военного снаряжения, контактирующих с Турцией; санкции в отношении энергетический сектор; запрет на получение Турцией военной помощи от США. Кроме того, в законопроекте отдельным параграфом выделена как нарушение покупка Турцией российских зенитных комплексов С-400. Предполагается, что санкции могут быть отменены, когда Турция выведет свои войска из Сирии.

Фото: AFP/Delil SOULEIMAN
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Авторами законопроекта стали сенатор от демократов Крис ван Холлен и сенатор-республиканец Линдси Грэм, сообщает The Washington Post.

Оба инициатора заявили, что ожидают поддержки законопроекта в Конгрессе США со стороны обеих партий, поскольку "большинство в законодательном органе полагают, что отказывать в поддержке курдам, которые были сильными союзниками США в борьбе с террористами ИГИЛ (запрещена в РФ - "РГ") - неправильно".

Линдси Грэм обычно поддерживает решения президента США Дональда Трампа, однако он выступил резко против распоряжения последнего отвести американские войска из зоны турецкого наступления в северной Сирии.

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