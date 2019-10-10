В США девятилетний мальчик обвинен в убийстве пяти человек

В США девятилетний житель Иллинойса обвиняется в пяти убийствах и трех поджогах (в том числе с отягчающими обстоятельствами). Об этом рассказал прокурор штата Грег Мингер в интервью журналу Peoria Journal Star, подчеркнув, что решение о предъявлении обвинения ребенку далось ему нелегко.

Мальчик устроил пожар в передвижном доме шестого апреля поздно вечером. В результате погибли пять человек - двое взрослых и трое детей. Еще двоим жильцам удалось спастись, пишет РИА Новости.

"Это трагедия, но, в конце концов, очень молодой человек обвиняется в одном из самых серьезных преступлений", - отметил Мингер. Если ребенка осудят, то ему грозит пятилетний испытательный срок. По словам прокурора, учитывая возраст обвиняемого, испытательный срок является единственным решением.