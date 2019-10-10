Новости

В США девятилетний мальчик обвинен в убийстве пяти человек 05:06
В России впервые пройдет международный форум по стандартизации 05:00
Отряд кораблей ТОФ провел тренировку группы антитеррора 04:51
Вооруженный ножом житель Мексики атаковал журналиста 04:31
В Доминикане 12 тысяч человек могут быть заражены лихорадкой денге 04:24
NASA отложило на сутки запуск прибора изучения ионосферы 03:50
Трамп озвучил условия для сотрудничества с демократами по импичменту 03:26
СМИ: Китай и США не достигли прогресса на торговых переговорах 02:56
Иран освободил россиянку Юлию Юзик 02:49
Парламент Кубы впервые выберет президента страны 02:09
Первый космонавт ОАЭ вернется на родину 12 октября 01:48
Сотрудник Пентагона задержан за распространение секретных данных 01:46
В Сенат США внесли на рассмотрение проект антитурецких санкций 00:42
Трамп пообещал поговорить со сбившей британского подростка женой дипломата 00:39
УЕФА откажется от проведения финальной части ЧЕ в более чем двух странах 00:23
Власти США снизят стоимость автомобилей на 3,5 тысячи долларов 00:17
Чеферин: Россия на высшем уровне проведет матчи Евро-2020 и финал ЛЧ 00:07
В "ПетербургГазе" объяснили причины возникновения "огненного фонтана" 09.10.2019
Москвичи не отключались от снабжения газа после аварии в Перовском проезде 09.10.2019
Трамп пригрозил "разрушить" экономику Турции 09.10.2019
В Москве автобус врезался в газопровод 09.10.2019
Турция начала наземную фазу военной операции в Сирии 09.10.2019
Трамп ответил насмешкой на призыв Байдена к импичменту 09.10.2019
"Локомотив-Кубань" обыграл дома "Уману Рейер" в Еврокубке 09.10.2019
Стрелок в немецком Галле транслировал нападения в интернете 09.10.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"Почта России" объявила о начале льготной декады подписки
"Почта России" объявила о начале льготной декады подписки
Когда можно вернуть продавцу подержанную машину
Когда можно вернуть продавцу подержанную машину
Получит ли Пелевин Нобелевскую премию по литературе? Прогноз Павла Басинского
Получит ли Пелевин Нобелевскую премию по литературе? Прогноз Павла Басинского
10.10.2019 05:06
Рубрика: В мире

В США девятилетний мальчик обвинен в убийстве пяти человек

В США девятилетний житель Иллинойса обвиняется в пяти убийствах и трех поджогах (в том числе с отягчающими обстоятельствами). Об этом рассказал прокурор штата Грег Мингер в интервью журналу Peoria Journal Star, подчеркнув, что решение о предъявлении обвинения ребенку далось ему нелегко.

Фото: AP Photo/Jeff Chiu
В США 800 тысяч человек оставят без электричества во избежание пожаров

Мальчик устроил пожар в передвижном доме шестого апреля поздно вечером. В результате погибли пять человек - двое взрослых и трое детей. Еще двоим жильцам удалось спастись, пишет РИА Новости.

"Это трагедия, но, в конце концов, очень молодой человек обвиняется в одном из самых серьезных преступлений", - отметил Мингер. Если ребенка осудят, то ему грозит пятилетний испытательный срок. По словам прокурора, учитывая возраст обвиняемого, испытательный срок является единственным решением.

В мире США
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Иран освободил россиянку Юлию Юзик
Турция: За первые часы операции в Сирии обстреляна 181 цель
Депутаты РФ не прекратят общение с США
В Кремле не исключили возможные новые провокации США
Трамп заявил, что США не следовало воевать на Ближнем Востоке