В Windows 10 появилась еще одна полезная функция

Компания Microsoft объявила, что в новую сборку Windows 10 с номером 18999 добавлена еще одна функция - теперь пользователи смогут принимать и совершать телефонные звонки прямо с компьютера.

Для этого понадобится установить приложение Your Phone и единожды "подружить" между собой ПК и Android-смартфон. После этого во время работы за десктопом или ноутбуком мобильник можно смело забросить за диван или положить в ящик стола. На все входящие звонки и СМС реально будет ответить из Windows 10, равно как и самому осуществить вызов или написать сообщение.

Разработчики обещают легкое и быстрое переключение между ПК и смартфоном.

Пару небольших требований для использования такой связки - ОС Android должна иметь номер версии 7.0 и выше, а компьютер - оснащен модулем Bluetooth.

Нововведение уже доступно для всех участников программы Windows Insiders, правда, на данный момент в работе могут наблюдаться некоторые сбои и баги. Стабильную версию в скором времени вместе с обновлениями получат все остальные пользователи.