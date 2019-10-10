У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)

В Windows 10 появилась еще одна полезная функция

Текст:   Богдан Бобров
10.10.2019,  
13:00
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Компания Microsoft объявила, что в новую сборку Windows 10 с номером 18999 добавлена еще одна функция - теперь пользователи смогут принимать и совершать телефонные звонки прямо с компьютера.

Microsoft внезапно представила смартфон на Android
Microsoft хочет "похоронить" Windows? Раскрыты планы компании на будущее

Для этого понадобится установить приложение Your Phone и единожды "подружить" между собой ПК и Android-смартфон. После этого во время работы за десктопом или ноутбуком мобильник можно смело забросить за диван или положить в ящик стола. На все входящие звонки и СМС реально будет ответить из Windows 10, равно как и самому осуществить вызов или написать сообщение.

Разработчики обещают легкое и быстрое переключение между ПК и смартфоном.

Пару небольших требований для использования такой связки - ОС Android должна иметь номер версии 7.0 и выше, а компьютер - оснащен модулем Bluetooth.

Нововведение уже доступно для всех участников программы Windows Insiders, правда, на данный момент в работе могут наблюдаться некоторые сбои и баги. Стабильную версию в скором времени вместе с обновлениями получат все остальные пользователи.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News
технологии
Фото: Xiaomi/Twitter
Отличная камера и гигантский аккумулятор. Выпущен Redmi 8 за 7300 рублей 09.10.2019
Кто круче - Роберт Де Ниро или Аль Пачино? Разобраться помогут нейросети 30.09.2019
Google теперь можно все - поисковику исполнился 21 год 27.09.2019
Microsoft
Microsoft внезапно представила смартфон на Android 02.10.2019
Microsoft бесплатно продлит поддержку Windows 7. Но не всем 23.09.2019
Android
Первые смартфоны Huawei начали получать Android 10. Вот их список 07.10.2019
PlayStation приходит на Android. GTA V можно будет запустить на смартфоне 07.10.2019