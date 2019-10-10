Владимир Шаманов предложил увеличить жалованье военным с января 2020-го

Новости

Тысячи иранских женщин увидели хет-трик Азмуна 20:27
Видео: Фокс Малдер и Дана Скалли сыграли в "Людях в черном" 20:22
Путин призвал строить новые школы 20:09
Зеленский установил мировой рекорд по продолжительности пресс-конференции 20:05
Мэрия Астрахани согласилась снизить "грабительский" налог на имущество 19:54
Зеленский пригрозил Порошенко преследованием правоохранителей 19:52
Более 1,5 млн человек выехали с Украины с начала года 19:46
Лукашенко прибыл в Ашхабад для участия в саммите СНГ 19:43
Россиянки убили надзирательницу в пакистанской тюрьме 19:38
Трейлер: фантастический триллер "Иные" выйдет в России 24 октября 19:35
В ДТП под Калугой погибли четыре человека 19:34
СМИ: В Лондоне умер беглый экс-владелец Уралтрансбанка 19:33
К 2020 году в 30 регионах будет введена система единого ведомства для сиротских учреждений 19:32
Москалькова объяснила необходимость введения моратория на смертную казнь 19:24
Украинцев-информаторов Джулиани по делу Байдена арестовали 19:21
Зеленский: В законе об особом статусе Донбасса не предусмотрена автономия 19:11
Volkswagen начал продажи Amarok с самым мощным мотором 19:09
Москву парализовали 10-балльные пробки 18:58
Художественный фильм о военных России в Сирии выйдет в 2020 году 18:55
Путин поддержал идею фонда поддержки футбольных клубов 18:50
В Крыму двоих военнослужащих отправили в колонию за дедовщину 18:50
В Крыму Зеленскому напомнили о месте истока Днепра 18:48
В Москве шесть машин попали в массовое ДТП 18:47
Работник рязанской УК избил клиента молотком 18:28
Колодин: Россия выиграет у Шотландии со счетом 3:0 18:20
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Крупные банки отказываются от вкладов в евро
Крупные банки отказываются от вкладов в евро
Доступность жилья в ипотеку достигла максимума в истории России
Доступность жилья в ипотеку достигла максимума в истории России
14 октября - пресс-конференция "ОСАГО на пути к индивидуализации тарифа"
14 октября - пресс-конференция "ОСАГО на пути к индивидуализации тарифа"
10.10.2019 19:07
Рубрика: Экономика

Служба у довольствия

Владимир Шаманов предложил увеличить жалованье военным с января 2020-го
Текст: Юрий Гаврилов
Российская газета - Федеральный выпуск № 229(7987)
Комитет Госдумы по обороне инициирует пересмотр заложенных в проект бюджета-2020 сроков и размера роста денежного довольствия военных и пенсий отставников, а также графика повышения зарплат гражданскому персоналу силовых ведомств.
Владимир Шаманов. Фото: Илья Питалев/ РИА Новости Владимир Шаманов. Фото: Илья Питалев/ РИА Новости
Владимир Шаманов. Фото: Илья Питалев/ РИА Новости

В заключении, подписанном главой комитета Владимиром Шамановым, говорится, что игнорирование потребностей этих людей чревато ростом очередей на военное жилье, социальной напряженностью и снижением боеготовности армии.

Поэтому Шаманов и его коллеги намерены добиваться внесения соответствующих поправок в федеральный бюджет в ходе его второго обсуждения в нижней палате парламента.

Если другие депутаты поддержат их инициативу, то в будущем году служивым и отставникам могут увеличить ежемесячные выплаты не на 3 процента, как это сейчас предлагается, а на 4,3 у военных и 6,3 у ведомственных пенсионеров.

Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости
Путин пообещал рост соцгарантий военным и правоохранителям

Именно этой корректировки добиваются в Комитете по обороне. Причем повышение в этом случае произойдет не с октября, как планируется, а с января. Напомним, примерно такое увеличение армейского жалованья и начислений отставникам провели в нынешнем месяце. Свои аргументы в пользу данного решения депутаты подкрепили статистикой. Так, по информации депутатов, "недоиндексация" военных пенсий уже составила 20 процентов, или пятую часть от ежемесячных выплат отставникам. В результате деньги, которые, к примеру, начисляют бывшим солдатам и сержантам контрактной службы, оказались соразмерны суммам страховых пенсий штатских людей. Учитывая, что трудовые пенсии в России постоянно растут, а выплаты отставникам за последние семь лет пересчитывали и индексировали лишь дважды, есть опасность того, что бывшие солдаты и сержанты-профи могут в перспективе оказаться беднее многих гражданских коллег.

Впрочем, не все так плохо. С прошлого года военные пенсии, как и жалованье в армии, увеличивают. Обязательно произойдет это и в 2020-2021-м. Другое дело, насколько потяжелеет кошелек действующих и отставников, будут ли эти надбавки "косметическими" или заметно поправят их материальное положение.

Экономика Казна Федеральный бюджет Экономика Работа Зарплата Законодательная власть Госдума Все о выплатах военнослужащим Бюджет 2020-2022
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин призвал строить новые школы
ПФР: В 2020 году страховая пенсия вырастет до 16,4 тысячи рублей
Комиссию за банковский перевод средств между регионами устранят
Аварийно севший в Кольцово Ан-12 убрали с ВПП, аэропорт возобновил работу
Лавров: РФ не допустит пересмотра предыдущих решений "нормандской четверки"