Владимир Шаманов предложил увеличить жалованье военным с января 2020-го

Комитет Госдумы по обороне инициирует пересмотр заложенных в проект бюджета-2020 сроков и размера роста денежного довольствия военных и пенсий отставников, а также графика повышения зарплат гражданскому персоналу силовых ведомств.

В заключении, подписанном главой комитета Владимиром Шамановым, говорится, что игнорирование потребностей этих людей чревато ростом очередей на военное жилье, социальной напряженностью и снижением боеготовности армии.

Поэтому Шаманов и его коллеги намерены добиваться внесения соответствующих поправок в федеральный бюджет в ходе его второго обсуждения в нижней палате парламента.

Если другие депутаты поддержат их инициативу, то в будущем году служивым и отставникам могут увеличить ежемесячные выплаты не на 3 процента, как это сейчас предлагается, а на 4,3 у военных и 6,3 у ведомственных пенсионеров.

Именно этой корректировки добиваются в Комитете по обороне. Причем повышение в этом случае произойдет не с октября, как планируется, а с января. Напомним, примерно такое увеличение армейского жалованья и начислений отставникам провели в нынешнем месяце. Свои аргументы в пользу данного решения депутаты подкрепили статистикой. Так, по информации депутатов, "недоиндексация" военных пенсий уже составила 20 процентов, или пятую часть от ежемесячных выплат отставникам. В результате деньги, которые, к примеру, начисляют бывшим солдатам и сержантам контрактной службы, оказались соразмерны суммам страховых пенсий штатских людей. Учитывая, что трудовые пенсии в России постоянно растут, а выплаты отставникам за последние семь лет пересчитывали и индексировали лишь дважды, есть опасность того, что бывшие солдаты и сержанты-профи могут в перспективе оказаться беднее многих гражданских коллег.

Впрочем, не все так плохо. С прошлого года военные пенсии, как и жалованье в армии, увеличивают. Обязательно произойдет это и в 2020-2021-м. Другое дело, насколько потяжелеет кошелек действующих и отставников, будут ли эти надбавки "косметическими" или заметно поправят их материальное положение.